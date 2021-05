Trabajadores al servicio de la SEP denuncian despidos injustificados

Xalapa, Ver.- Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública (SITSSEP) denunciaron despidos injustificados en algunos planteles de la entidad veracruzana del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV).

En protesta en plaza Lerdo dijeron que son cerca de 33 compañeros de base los que han sido despedidos en cuatro años por parte de los directivos.

“Queremos que el gobierno la reinstale en el plantel donde fue despedida en el municipio de Otatitlán, Veracruz. Tenemos casi cuatro años con el golpeteo de estas autoridades, con el autoritarismo”, dijo Heiser Loeza Moreno, uno de los quejosos.

Ante ello, pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del secretario Zenyazen Escobar García.

“Hoy queremos pedirle al gobernador, al secretario de Educación Zenyazen Escobar y al subsecretario de Educación Media Superior, que exigimos la reinstalación de nuestra compañera y los que han sido despedidos”, agregó.

Criticó que estos despidos sin causa justificada, se den en medios de la pandemia por el Covid-19 cuando son jefes de familia.

“Somos maestros de la educación y cómo se les ocurre despedirnos en tiempo de pandemia, es una maestra que es sostén de su casa, simplemente fue un despido injustificado”, abundó.

La afectada maestra Luz del Carmen Vargas acusó que le pidieron firmar su “renuncia voluntaria” cuando ella no había renunciado sino que fue despedida de manera injustificada.

“Recibí una llamada del jurídico para presentarme ese mismo día en las oficinas de la dirección general lo que es imposible porque Otatitlán está a cinco horas de Xalapa, yo no tengo vehículo y me citaron al otro día viernes 7 de junio para que firmara mi firma voluntaria que yo no pedí en ningún momento. Yo pedí hablar con el director general porque no tiene ninguna queja de mi trabajo, no hay ningún motivo”, dijo.