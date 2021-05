Trabajadores de enfermería del Valle de Uxpanapa denuncian despido injustificado

Xalapa, Ver.- Trabajadores de Enfermería del Hospital de la comunidad La Laguna poblado 6 del Valle de Uxpanapa se manifestaron en la plaza Lerdo para denunciar que fueron despedidos de manera injustificada.

Dijeron que son cerca de 14 personas en esa situación a quienes les han ofrecido enviarlos a otros hospitales de la zona norte del estado, pero que se está quedando personal que tiene quejas por maltrato, llegar en estado de ebriedad o incumplimiento.

Local Este hospital veracruzano trabaja sin climas

Una de las afectadas, Norma González Pavón, explicó que el pasado 12 de mayo, Día de la Enfermera, les notificaron por mensaje de texto de su despido pese a que de su trabajo dependen sus familias.

"Fuimos despedidos por el cuerpo de Gobierno, integrado por el director Irving José Gómez Díaz; la administradora Aureliana Castro y el jefe de Recursos Humanos, Isaías Pastor, nos están despidiendo injustificadamente y quitando nuestro trabajo del que depende toda nuestra familia", dijo.

Reveló que el 30 de abril se venció su contrato, puesto que lo renuevan cada cuatro meses, pero les dijeron que podían seguir laborando y ahora se niegan a pagarle la quincena. Refirió que una de las trabajadoras despedidas intentó ingresar al hospital y personal de seguridad la agredieron y le lesionaron el brazo, por lo que ya fue interpuesta una denuncia.

“El 12 de mayo a través de un mensaje se nos notificó que ya no nos podíamos presentar en la institución, nos quitaron del checador, no nos permitían la entrada al hospital y los policías agredieron a una de nuestras compañeras, ya fue denunciado porque le lesionaron el brazo por órdenes del director", abundó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que a pesar de haber entrado a trabajar hace casi dos años, cada cuatro meses los obligan a firmar la renovación de un contrato por cuatro meses a través del contrato U013, que los deja en la indefensión.

“El 30 de abril se nos vencía el contrato y comentamos que si podíamos seguir trabajando de manera normal, ahora todos estos días laborados no nos los quieren pagar. Entramos hace un año 8 meses al hospital y no se nos hace justo la manera en que nos está sacando el Cuerpo de Gobierno”.

Detalló que hay personal al que mantienen trabajando a pesar de que han llegado en estado de ebriedad, que tiene faltas o que no no acude a sus servicios, por lo cual señalaron que los directivos los están protegiendo.

“Exigimos al secretario de Salud Roberto Ramos Alor que no den una audiencia porque venimos de lejos, que intervenga el Gobernador y se investiguen todas las irregularidades que pasan en la área administrativa y se investigue por qué nos despiden a pesar de que estuvimos trabajando durante la pandemia. Nos dijeron que nuestro contrato era continuo, que no tenía fecha de vencimiento, pero se renueva cada cuatro meses”.

Denunció que el director del Hospital les ofreció enviarlos cerca de las comunidades en las que viven, pero que a pesar de vivir en Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan, los quieren mandar a trabajar al norte del estado.

"No nos han dado nada de ningún cambio, se manejaba que no era un despido sino un cambio a otra unidad, pero en esas unidades donde supuestamente nos están mandando no hay nada, no hay ninguna notificación, se habló al área de recursos humanos y administrativa y nos dicen que no hay nada", acusó.