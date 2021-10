Trabajadores de la industria de la construcción demandan obras para reactivar el sector

Veracruz, Ver.- Trabajadores de la construcción piden acercamiento con las autoridades del gobierno estatal para la conformación de un plan de reactivación para este sector.

De acuerdo con el secretario general de la Industria de la Construcción del estado de Veracruz, José Manuel Sepúlveda López, aunque se prometió obra por parte del actual gobierno no se ve reflejado y muchos trabajadores han tenido que irse a otros países o incluso a aventurarse a los Estados Unidos en busca de trabajo.

Local Anuncia Gobernador inversión de 8 mil mdp en la región de Coatzacoalcos

Comenta que algunas de las pocas obras que se ejecutan son la de rehabilitación en los juzgados del estado, pero se requiere de más proyectos debido a la situación económica que atraviesa el país con la pandemia.

Hace referencia que por medio de la iniciativa privada se realizó la construcción de la llamada Torre Centro que generó mucha polémica sin embargo a su parecer es un proyecto que coloca a Veracruz como una ciudad de primer nivel con este tipo de estructuras.

Además de que criticó que el gobierno haya actuado cuando la obra estaba a punto de concluir.

“Lo que nosotros pedimos son obras, es trabajo para que la gente se quede aquí y no tengan que dejar a sus familias, con respecto a la Torre Centro es una inversión de millones de pesos, se cumplieron con todos los requisitos y cuando ya se acabó la hora empezó toda la crítica pararon la obra, yo no se por qué no vinieron hacer seis meses”, indica.

En ese sentido, el líder sindical considera urgente una reunión con las autoridades para la conformación de un plan de rescate en favor de los trabajadores de la industria de la construcción.

“Queremos acercamiento con el señor gobernador, con sus autoridades queremos que nos beneficien con trabajo, con obras”, es la demanda.