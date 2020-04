Trabajadores de limpia pública piden a ciudadanía que sean ordenados con la basura para evitar contagios

Fotos/Ingrid Ruiz

Veracruz, Ver.-Los trabajadores de la limpia son de los más expuestos a un contagio de Covid-19 debido a la nula cultura de separación y organización de la basura por parte de la ciudadanía.

Aunque el personal ha implementado acciones para evitar contagios ante la pandemia del coronavirus, lamentablemente la gente tira sus residuos sin ningún control.





Según sus estadísticas, durante esta cuarentena la basura se ha incrementado hasta en un 60 por ciento.

Sin embargo, guantes, cubrebocas y demás utensilios que son utilizados por la ciudadanía, quedan afuera de las bolas, tirados por doquier lo que pone en riesgo a los trabajadores que se encargan de recolectar.

María Ana Isabel Díaz trabaja en el servicio de la limpia pública de Veracruz desde hace seis años, es madre soltera de dos niños y uno de ellos tiene problemas cardiacos por lo que su mayor temor es llegar a contagiarse y poner en riesgo a sus pequeños.

Hemos implementado medidas entre el personal, pero lamentablemente la gente bota la basura sin importar los riesgos que corremos, nos dejan todo tirado, afuera de las bolas, muchos compañeros son padres, en mi caso soy mamá y me preocupa llegar a enfermarme y enfermar a mis niñas dijo.

Entre las medidas que se aplican, esta que cada cuadrilla lleva su recipiente con cloro para rociar la basura antes de levantarla y es obligatorio que lo hagan con guantes y portar el cubrebocas.

Isabel o “Izy” como la llaman sus compañeros comentó que como jefa de inspección de cuadrillas mantiene contacto directo con los trabajadores por lo que se apega a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

“Tengo miedo de contagiarme del coronavirus, la verdad trato de ser muy cuidadosa, antes de llegar a mi casa me desinfecto, me meto a bañar y lavo diario mi ropa, limpio mis zapatos con cloro, limpio la casa y trapeo diario, lo más triste es que no puedo abrazar a mis niñas, es más duermo en otra cama, siempre habíamos dormido todos, pero por ahora no quiero ponerlas en riesgo, tengo una niña que sufre de problemas cardiacos”, relató.

Hasta ahora, ningún trabajador ha presentado síntomas de contagios y los que se han llegado a sentir mal, son regresados a sus casas para evitar cualquier riesgo.

Los trabajadores llaman a la población a depositar la basura en bolsas y sellarlas bien para que los materiales que pudieran representar un riesgo no queden expuestos.