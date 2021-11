Trabajadores de Pemex sueñan con ver a Romero Deschamps tras las rejas: senadora de Morena

Veracruz, Ver.- El sueño de los trabajadores de Pemex es ver a Carlos Romero Deschamps tras las rejas y acabar con la corrupción que impera a manos de los 32 secretarios que dejó incrustados dentro de la paraestatal señala la senadora por Morena Cecilia Margarita Sánchez García.

En su visita por Veracruz como parte de su gira en busca de la secretaría nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) afirma que es urgente la democratización al interior de la empresa petrolera.

Señala que pese a la renuncia de Carlos Romero Deschamps, se sigue presentando la corrupción a través de los 36 secretarios generales que dejó incrustados dentro de Pemex y que continúan haciendo daño a los trabajadores.

"La corrupción sigue, todos están metidos en la corrupción, todos los secretarios generales que dejo Carlos Antonio Romero Deschamps no hemos podido quitar a ninguno y es por eso que la base trabajadora a través de mi solicitamos apoyo del gobierno federal para sacar esa corrupción (..) yo no sé si haya una orden de aprehensión contra Romero Deschamps no he visto que salga nada, pero debería ser así, ese es el sueño de todos los trabajadores verlo tras las rejas", refiere.

Comento que en su caso ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se trabaja muy de cerca con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo a través de la presidencia jurisdiccional que ella encabeza.

La entrevistada comenta que, aunque el grupo de oposición ha tratado de desprestigiar su persona para intimidarla y obligarla a renunciar a sus aspiraciones, continuara firme esperando que saquen la convocatoria.

"Han sacado situaciones a relucir para decir que no puedo contender y poderme tumbar porque soy la única contendiente de ellos, pero yo no soy lo mismo, yo si traigo trabajo legislativo, me he parado para pedir por los trabajadores y los señores nunca han metido una iniciativa al contrario hemos perdido beneficios con ellos ahí, no supieron utilizar el poder en favor de los trabajadores", agrega.

Refiere que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal anunció el proceso para la renovación de las secciones y la nacional se irá hasta el mes de diciembre por lo que está en espera de la convocatoria para presentar el proyecto de trabajo.