Estas son las peticiones de los trabajadores de RTV al Gobierno del Estado

Trabajadores de Radio Televisión de Veracruz (RTV) entregaron su pliego petitorio al Gobierno del Estado para exigir justicia por la muerte de su compañero Abraham y mejores condiciones de trabajo.

RTV es el canal oficial del estado y en el pliego petitorio, que consta de 11 cláusulas, los inconformes exigen la renuncia inmediata de directivos y el fincamiento de responsabilidades legales, pues reiteran que Abraham murió por un accidente, según ellos, a causa de una negligencia de parte de sus superiores.

¿Cómo falleció el trabajador de RTV en Xalapa?

El trabajador de RTV falleció el 27 de agosto, tras caer de una escalera mientras cambiaba unas luminarias en las oficinas centrales ubicadas en el Cerro de la Galaxia, en Xalapa.

Alejandro Guevara, su compañero de área, sostiene que la escalera tenía más de 30 años de antigüedad y que al igual que otros instrumentos y herramientas de trabajo carecía de mantenimiento.

Alrededor de las 8 horas de este lunes, 02 de septiembre, trabajadores de RTV protestaron en la avenida Ruiz Cortines y la bloquearon a la altura de la Sefiplan de manera intermitente para exigir justicia para su compañero.

También levantaron pancartas y con altavoces exigieron una auditoría a RTV y acabar con la carga excesiva de trabajo que aseguran sufrir a diario.

"Hay cargas de trabajo excesivas para el turno de la mañana y eso es lo que llevó el deceso de nuestro compañero; queremos la justicia para él y que se deslinden responsabilidades; que se haga justicia con los que tengan que pagar por la situación de mi compañero", señala Alejandro, con el respaldo de los demás trabajadores.

También asegura: "sabemos todas las situaciones que estamos viviendo; hay compañeros que se han accidentado en las unidades móviles y que han estado por bastante tiempo incapacitados, además de que para poderse mover han tenido que solventar sus aparatos. Esta situación no es de ahorita, son de varios años, con diferentes directores".

En primer lugar, exigen la renuncia inmediata del director general de RTV y del subdirector administrativo | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores de RTV?

Durante la protesta, trabajadores de RTV dieron lectura a su pliego petitorio, que fue entregado a personal de Gobierno del Estado con el afán de ser atendido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En primer lugar, exigen la renuncia inmediata del director general de RTV Víctor Hugo Cisneros Hernández y del subdirector administrativo Enrique Ávila Contreras "por su inacción y negligencia en garantizar la seguridad de los trabajadores, así como el inicio de los procesos necesarios para fincar responsabilidades civiles y penales por las irregularidades financieras y administrativas cometidas bajo su gestión".

La segunda cláusula demanda una indemnización inmediata, justa y suficiente para la familia de Abraham, quien era el sostén económico de su hogar y quien "falleció debido a las condiciones inseguras de trabajo".

Además, solicitan un homenaje permanente, en el que se nombre al Estudio "C" como "Estudio Abraham Márquez Carmona" y una disculpa pública de la administración "por la negligencia que provocó esta tragedia"; Abraham tenía 57 años de edad y dependía de la Subdirección de Operaciones de RTV.

La tercera solicita llevar a cabo una auditoría exhaustiva financiera, operativa y administrativa que determine el estado real de las finanzas y la gestión de RTV. "Exigimos respuestas claras sobre el por qué no se ha invertido en equipo ni en la renovación de insumos necesarios para el trabajo seguro y eficiente; por qué no se han implementado o actualizado comisiones de seguridad, higiene y protección civil como lo dicta la ley, y por qué no se han seguido las normativas en materia de seguridad para proteger la integridad de los trabajadores", señala el documento.

La cuarta consiste en exigir el respeto pleno al derecho de manifestación y libertad de expresión de todos los trabajadores, con tal de que no haya represalias en contra de los trabajadores de RTV.

La quinta exige llevar a cabo una reingeniería institucional integral que se centre en la evaluación de todos los puestos para asegurar que quienes los ocupan, tengan el perfil, la experiencia y la capacitación adecuados, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

También demandan una revisión de la nómina, pues dicen que actualmente presenta una marcada disparidad salarial, que carece de los análisis adecuados siendo que gran parte del presupuesto se destina.

Solicitan una mesa de negociación permanente con el gobernador del estado, el secretario de Gobierno, con la gobernadora electa y con los próximos funcionarios encargados del canal | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Protección de los derechos laborales a trabajadores de RTV

La cláusula número seis demanda la protección de derechos laborales y respeto a la asociación sindical y la siete el pago justo de horas extraordinarias y remuneración adecuada, incluidos los días festivos, para trabajadores de RTV.

La número ocho se enfoca en la exigencia de la equidad salarial, diagnóstico de puestos y protección de seguros de vida.

La número nueve solicita una mesa de negociación permanente con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, con el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, con la gobernadora electa, Rocío Nahle García y con los próximos funcionarios encargados de la administración del canal (RTV) para evitar mayores conflictos y asegurar un ambiente de trabajo justo y seguro para todos.

La diez exige que el órgano interno de control y la contraloría expidan documentos sobre el seguimiento de las recomendaciones emitidas y expliquen por qué no se han seguido y la cláusula número once demanda una inversión integral y continua para mejorar las actividades sustantivas del canal y garantizar la seguridad de todos los trabajadores.

Los empleados de RTV precisan que ese pliego petitorio representa su voluntad colectiva de transformar el canal en una institución que respete la dignidad, seguridad y derechos de quienes aquí laboramos.

RTV cuenta con 44 años de trayectoria; inició actividades el 6 de enero de 1980 y destaca como un organismo público descentralizado, con el objetivo de producir y transmitir contenidos que difundan la cultura, las noticias, el deporte, educación, tradiciones y turismo de Veracruz.

De acuerdo con su propia definición, RTV, la televisora del estado de Veracruz, busca promover los valores cívicos y sociales, así como preservar las expresiones culturales de las regiones de Veracruz.