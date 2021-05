Trabajadores del Estado tienen derechos políticos, dice gobernador

Xalapa, Ver.- Fuera de su horario de trabajo y siempre y cuando no usen recursos públicos, los secretarios de despacho y todos quienes laboran para el Gobierno del Estado pueden participar en actos partidistas, declaró el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

“Si yo les dijera que tienen que pedirme permiso para que el fin de semana ejerzan sus derechos políticos estaría dando línea y yo no doy línea”, dijo el mandatario en sesión de preguntas y respuestas, en conferencia con comunicadores.

“Si ellos de su dinero se organizan, allá ellos. Les he pedido que no hagan su manifestación pública de apoyo en horas laborales. Ahí sí hay línea de cuidar las formas porque no queremos un partido de Estado ni tampoco un Estado al servicio de un partido”, enfatizó.

Local Igual que en Playa Vicente, se revisará certificación de policías que generen suspicacia: Gobernador

Lo anterior lo manifestó al ser cuestionado en torno a las actividades a favor del partido Morena que habrían tenido el fin de semana en el municipio de Boca del Río los secretarios de Salud, Educación y Finanzas, Roberto Ramos Alor, Zenyazen Escobar y José Luis Lima, respectivamente.

Puntualizó que lo que les ha dicho reiteradamente es que no pueden usar recursos públicos para asuntos que no tengan que ver con las secretarías de las que son titulares.

Expuso que a él no le pidieron permiso porque no era necesario. Cumplían con la Ley. Lo demás, aseguró, corresponde a su derecho político.