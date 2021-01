Trabajadores del HAEV sin recibir segunda parte del aguinaldo

Veracruz, Ver.- Trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) denunciaron que el gobierno del Estado no les ha depositado la segunda parte de su aguinaldos y no hay fecha para cuando se les entregue.

De acuerdo al personal de base, la primera parte del aguinaldo se deposito entre el 18 y 20 de noviembre días antes del “Buen Fin” para que los trabajadores aprovecharan de las promociones y ofertas.

La segunda parte ya debía haber sido entregada para estas fechas y en medio de rumores de que no hay dinero, los trabajadores piden una explicación al secretario de salud, Roberto Ramos Alor.

Local Reclama SNTE pago de segunda parte de aguinaldo a maestros

“Hay mucha incertidumbre porque al personal de contrato ya se le deposito, pero a los de base no se nos ha depositado nada, no sabemos que esta pasando, algunos compañeros contaban con eso para los reyes y para afrontar la llamada cuesta de enero, es nuestro dinero y nadie nos dicen nada”, comentó uno de los trabajadores.

Los trabajadores quienes por miedo a represalias no dan su nombre, lamentaron las incongruencias del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez pues en esta pandemia se les han llamado héroes, pero no han contado ni con los equipos ni indumentos necesarios por lo que ha muerto mucha gente y además no se les paga a tiempo.

“Nadie nos dice nada, hemos estado preguntando porque el dinero ya debía estar depositado y nada, los compañeros están muy nerviosos porque todos contamos con ese dinero, no es justo que nos llamen héroes y tengamos que sufrir de la falta de apoyo, es bien sabido que no nos dieron el equipo necesario, que mucha gente se está muriendo a causa de esto y todavía tengamos que estar mendingando nuestro dinero”, comentó otro de los trabajadores.

Los aguinaldos varían de acuerdo a los códigos de cada trabajador del sector salud, sin embargo por el mínimo esperan para esta segunda parte alrededor de 5 mil 600 pesos.