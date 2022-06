Trabajadores del INAH exigen privilegiar proyectos; se manifiestan en Veracruz

Veracruz, Ver.- En protesta por las reducciones presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la discrecionalidad con la que se maneja el dinero, trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exigen privilegiar los proyectos de investigación, restauración y conservación antes que cuestiones administrativas.

Con pancarta en mano, los trabajadores en voz de Ruth Arboleida, antropóloga investigadora denuncia que el personal tiene que laborar con sus propios recursos porque desde el gobierno federal se han hecho recortes importantes.

Indica que cinco agrupaciones acordaron hacer movilizaciones este viernes para exigir un alto a la precarización en materia de recursos presupuestales, ya que tras la pandemia del Covid-19 se hicieron más reducciones al presupuesto.

“A nivel nacional la manifestación es de cinco sindicatos contra la Secretaría de Hacienda para exigir un alto a la precarización en materia de recursos presupuestales, se argumenta que Hacienda así lo manda entonces queremos que Hacienda nos diga por qué, no se ha recuperado el presupuesto que disfrutábamos antes, queremos que se detenga la discrecionalidad de cómo se reparte a nivel interno porque se privilegian mucho los gastos administrativas sobre lo que llamamos sustantivo que es la investigación, conservación, restauración, museos, docencia, para este año no conocemos ni las cifras exactas de cómo están recibiendo el presupuesto”, señala.

Refiere que tan solo en el Centro-INAH Veracruz hay un promedio de 16 investigadores y cada uno encabeza de uno a dos proyectos sin embargo tienen que poner de su bolsa para sacar el trabajo ya que no se destina un presupuesto digno.

“Los que hacemos investigación del área de historia terminamos haciendo todo con nuestros recursos porque no fluye el dinero, la mayoría de los investigadores son arqueólogos, historiadores, no hemos dejado trabajar pero ahí vamos con las uñas, no podemos contratar a nadie y el dinero sale de nuestro bolsillo”, agrega.

Exigen privilegiar los proyectos de investigación, restauración y conservación antes que cuestiones administrativas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Los trabajadores protestaron frente al baluarte de Santiago en Veracruz y señalan que a nivel nacional están sumados las agrupaciones laborales como el Sindicato Nacional de Procesos de Investigación Científica y Docencia del INAH, el Sindicato de Arquitectos, el Sindicato Nacional de Restauradores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Cultura y el Sindicato Nacional de Técnicos Manuales y Profesionistas del INAH.