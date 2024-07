Persisten las protestas por falta de aire acondicionado en ISSSTE de Veracruz

Veracruz, Ver.- Derechohabientes y trabajadores del ISSSTE continúan con las protestas por la falta de aire acondicionado en el hospital ubicado en la avenida Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz, al exponer que esta situación puede causar enfermedades e infecciones entre los pacientes.

¿Desde cuándo se han registrado fallas del aire acondicionado en ISSSTE de Veracruz?

Este viernes, un reducido grupo de personas volvió a manifestarse por la falta de aire acondicionado al interior del hospital, situación que se viene presentando desde hace nueve meses.

Según lo que comentaron, se había convocado a un bloqueo de la avenida Díaz Mirón entre familiares de los pacientes internados y el personal, sin embargo, presuntamente fueron amedrentados por los directivos para evitar escándalos.

“No sé si vaya a tener problemas, pero si no alzamos la voz nadie nos va a escuchar, no hay clima, no abastece el aire acondicionado para los más de 40 pacientes que se encuentran internados en distintas áreas, en mi caso mi familiar ha tenido temperatura y temo que se agrave por lo mismo”, denunció la señora María de los Ángeles Bautista.

El grupo de personas señaló que hay casos más graves de personas que tienen catéter y con el sudor tienen el riesgo de contraer infecciones con el sudor y agravar sus cuadros.

Comentaron que, por el intenso calor, el personal del hospital se ha visto obligado a permitir el ingreso de ventiladores, pero que se trata de un proceso bastante complicado.

“Pedimos que nos permitan llevarle ventiladores a nuestros pacientes porque adentro el calor es insoportable, pero la verdad es bien complicado porque nos hacen firmar bastantes documentos, el personal no es empático y de malas nos agarran las cosas, la verdad es que pedimos que revisen esta situación, no se puede estar en estas condiciones”, comentó otra de las usuarias.

En el interior de la institución médica se realizaron protestas de parte de los familiares de los pacientes para exhibir las condiciones en que se encuentra el ISSSTE / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Según imágenes que compartió el personal, en el interior de la institución médica se realizaron protestas de parte de los familiares de los pacientes para exhibir las condiciones en que se encuentra el ISSSTE.

En las imágenes que se compartieron se puede apreciar que las enfermeras y algunos pacientes colocaron cartulinas para pedir que se revise la instalación de aire acondicionado y que sirvan todos los equipos.

