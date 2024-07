Trabajadores del PJF se manifiestan contra reforma al Poder Judicial [Video]

Vestidos de blanco y con veladoras, la noche de este jueves, magistrados y trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron una manifestación silenciosa pacífica en la sede de la avenida Arco Sur.

¿Qué dijo la magistrada de circuito de Xalapa sobre la manifestación contra la reforma al PJF?

Con lonas con leyendas como "Salvemos la carrera Judicial", Marisol Barajas Cruz, magistrada de circuito en Xalapa, Segundo Tribunal Auxiliar, dijo que hay preocupación por la reforma que se pretenden realizar al Poder Judicial.

"Esto que están viendo acá es una manifestación silenciosa, pacífica, únicamente para dar a conocer que estamos preocupados, estamos realmente consternados y tratando de visibilizar la carrera judicial".

Explicó que la carrera judicial garantiza que quienes están de jueces o de magistrados, es porque van pasando exámenes en la institución, y eso es una certeza de que al menos los que están llegando tienen los conocimientos para ocupar los cargos.

Vestidos de blanco y con veladoras realizaron una manifestación silenciosa pacífica en la sede de la avenida Arco Sur | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Yo no digo que los que vengan de fuera no puedan tenerlo, pero aquí se empieza a aprender a ser juez desde el escalón más bajo, entonces es muy valioso. Y eso va de la mano con la independencia judicial que necesitamos como pueblo mexicano, necesitamos jueces independientes, jueces que sepamos, que se vayan formando y sepan que pueden llegar sin pedirle nada a nadie, que únicamente su esfuerzo, su dedicación los va a llevar a ser jueces para servir a México".

Expuso que ellos están del lado de los mexicanos, y que es necesario hacer eco para que la reforma que se vaya a hacer, de verdad resuelva los problemas de la sociedad.

Reconoció que hay un reclamo social que es real y es válido, pues la población necesita mejor justicia, más rápida y gratuita.

"Que no anden pidiendo dinero ninguna autoridad para hacer su trabajo. El Poder Judicial Federal de verdad nos dedicamos a proteger esos derechos, a revisar lo que hacen las autoridades, y si violan los derechos de alguien, nosotros tenemos la facultad de ayudarnos. Entonces, ayúdennos a hacer esto visible, de verdad es importante, no es por nosotros. Nosotros sí podremos perder nuestro cargo, pero la sociedad mexicana pierde muchos años de profesionalización".

Consideró que con las reformas en lugar de profesionalizar más, se está politizando el tema por lo que, si bien hay cosas que mejorar, se requiere primero de un diagnóstico para poder corregir.

"¿Hay cosas que se pueden mejorar en la institución? Sí, pues vamos primero a diagnosticarlas y después, claro que sí, a corregirlas, pero no quitando de tajo a mil 700 jueces. No es cierto que la gente va a elegirlos porque se consideran más justos, somos muchos, entonces, más de doscientas personas en una lista, en una boleta, ¿cómo van a conocer los perfiles de todos? O sea, no es porque la gente no sepa, es porque es casi imposible estudiar los perfiles de tantas personas para decidir quiénes son los más justos", añadió.

Expuso que desgraciadamente se ha manejado en el discurso como el darle la legitimación al pueblo, para que el pueblo elija a sus jueces, "pero a esto voy, o sea, la misma logística no permite hacer una elección como así lo es para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, donde son menos personas y se puede analizar sus perfiles".

Expuso que desgraciadamente se ha manejado en el discurso como el darle la legitimación al pueblo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Plantearon que en el Foro informativo de la Reforma al Poder Judicial que se llevará a cabo mañana en el edificio Tribunal Superior de Justicia organizado por el Congreso Federal, estarán presentes algunos de ellos quienes esperan tener la oportunidad de hacer sus planteamientos de manera libre.