Con vigilia en Plaza Lerdo, cientos de personas defienden al PJF contra la reforma [Fotos]

Con un ataúd, flores, velas y banderas de México, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sus familias, abogados y población en general realizaron una vigilia en la plaza Sebastián Lerdo.

Vestidos de negro, con mensajes de rechazo a la reforma del Poder Judicial, los manifestantes recordaron que la movilización se debe a la lucha por mantener la autonomía de este Poder.

Local Población debe informarse sobre reformas federales: Rocío Nahle García

¿Cuáles fueron las consignas de la población en la vigilia de Plaza Lerdo?

El mensaje: "Aquí yace el Poder Judicial", fue colocado en la cabecera del ataúd, que se colocó al inicio de las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Una carroza trajo el ataúd en el que hicieron guardia de honor magistrados pertenecientes al séptimo circuito de Veracruz.

"Esta reforma es la muerte del Poder Judicial, la muerte de la autonomía y la muerte del Estado de Derecho", señalaron los manifestantes.

Además, señalaron que con esta modificación a la Constitución se da "muerte" a la Ley de Amparo, la justicia, la libertad, la carrera judicial, la división de poderes, los derechos humanos, la legalidad, la democracia, la independencia judicial y los derechos humanos.

Con un ataúd, flores, velas y banderas de México, trabajadores del PJF, sus familias, abogados y población en general realizaron una vigilia en la plaza Sebastián Lerdo | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Mientras las banderas tricolores ondeaban, los presentes, con veladoras o velas en mano, gritaron consignas hacia las autoridades federales.

Los conductores que pasaron por la calle Enríquez hicieron visible su apoyo a los manifestantes que este miércoles cumplen ocho días de estar en suspensión de labores.

"No permitiremos que se acaba con la procuración de justicia, el problema no son las instituciones, son las acciones que se generan desde el gobierno, no nos van a borrar", expusieron.

Al grito: "México aguanta, la justicia se levanta", los trabajadores que recordaron estar luchando por la defensa del Estado de Derecho.

Además, señalaron que con esta modificación a la Constitución se da "muerte" a la Ley de Amparo, la justicia, la libertad, entre otros | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Destacaron que su lucha es para todos los mexicanos, no solo para quienes forman parte del Poder Judicial de la Federación.

"La justicia no es un juego, México merece jueces y magistrados de carrera judicial, no por tómbola", se leía en una de las pancartas que fue exhibida por los manifestantes.

El amplio grupo de personas se mantuvo con el grito: "Si el pueblo se informa no pasa la reforma".

Con el mensaje: "Viva México", los manifestantes se Reprocharon que las autoridades federales pretenden, dijeron, "acabar con el Poder Judicial con autoritarismo y eliminando la autonomía".

El amplio grupo de personas se mantuvo con el grito: "Si el pueblo se informa no pasa la reforma" | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Puntualizaron que llegaron a las calles ante las "malas decisiones" de los legisladores y de las autoridades federales que "únicamente pretenden conservar sus privilegios".

Este miércoles los trabajadores regresarán a las calles con una marcha que iniciará a las 9:00 horas en los Tribunales Laborales, ubicados en la avenida Manuel Ávila Camacho, hacia la plaza Sebastián Lerdo.