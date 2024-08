Trabajadores realizan movilización por autonomía del Poder Judicial de la Federación en Xalapa [Video]

Xalapa, Ver.-Con una reunión en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, trabajadores, familias y personas de la sociedad civil se unieron a la movilización por la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Desde las 11:00 horas comenzaron a llegar las personas que decidieron unirse a esta movilización que se desarrolló en todos los estados del país.

Los manifestantes aseguran que desde la administración federal se ha emprendido un discurso de odio/ Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Pancartas, altavoces, banderas de México, maracas, trompetas y volantes con información sobre la Reforma al Poder Judicial, los inconformes hicieron visible su movimiento de defensa a sus derechos.

Pancartas, altavoces, banderas de México, maracas, trompetas y volantes con información sobre la Reforma al Poder Judicial, los inconformes hicieron visible su movimiento / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Como parte de la movilización los manifestantes dieron una vuelta en el parque Benito Juárez e hicieron un recorrido por la calle Enríquez, el viaducto y Primo Verdad para llegar nuevamente a la escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Durante la manifestación una mujer de la tercera edad cayó por las escaleras de la Catedral y resultó lesionada, por lo que fue trasladada en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública para ser atendida en el hospital "Dr. Luis F. Nachón".

Al respecto, el masgistrado José Manuel de Alba señala que se busca defender los derechos establecidos en la Constitución.

"En la Constitución se tiene el derecho y las garantías, la primera garantía que se tiene es la división de poderes y esta reforma atenta contra la autonomía del Poder Judicial", declara.

¿Por qué los trabajadores del Poder Judiucial de la Federación dicen que la Reforma es un "Golpe de Estado"?

Refiere que con la reforma se están cesando todos los derechos de los magistrados y jueces, lo cual es un "golpe de Estado".

"Si se quitan todos los derechos, se le quitan las garantías al pueblo, esta defensa es para todos. No se puede dialogar con quien piensa fanáticamente, no podemos dialogar con quien no quiere", expresa.

Los manifestantes señalan que se busca defender los derechos establecidos en la Constitución / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Señala que desde la administración federal se ha emprendido un discurso de odio, por lo que muchas personas están en cotra de este movimiento.

"Tenemos un presidente que nos dividió, que consideró que somos unos buenos y otros malos, nada más por ser juez nos están acusando, violentando. Pedimos a la población que se informe, que se haga a un lado todo el movimiento que se ha generado desde el Poder Judicial, estamos en nuestra lucha y así seguiremos", comenta.

De la misma forma, Héctor Raúl Rodríguez, integrante de Redes Ciudadanas por Veracruz señala que la reforma representa un asedio a la división de poderes y a la impartición de justicia.

Con una reunión en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, trabajadores y personas de la sociedad civil se unieron a la movilización por la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación/ Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Destaca que, además, existe un rechazo a la sobrerrepresentación que se generó con la asignación de plurinominales.

"Estamos en contra de la sobrerrepresentación que Morena pretende tener en el Congreso de la Unión al querer tener más representantes de los que se lograron con los votos que obtuvieron", dijo.

Durante la manifestación una mujer de la tercera edad cayó por las escaleras de la Catedral y resultó lesionada / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Los manifestantes afirmaron que la suspensión de actividades continuará hasta que se logre un acuerdo a nivel nacional.

En Veracruz hay oficinas del Poder Judicial en Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Villa Aldama y Emiliano Zapata.