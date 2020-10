Trabajadores universitarios podrían no cobrar su salario

Xalapa, Ver.- Debido al déficit financiero que enfrentan al menos 10 instituciones de educación superior pública del país, alrededor de 70 mil trabajadores universitarios verán afectados sus ingresos a partir de la primera quincena del mes de noviembre de acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

De acuerdo con el secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, igual número de familias resentirán los efectos de esta grave situación por lo que consideró que debe existir un rescate real de las universidades públicas.

"De otra manera se podría generar un conflicto de gran calado", enfatizó tras la reunión que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones de AAPAUNAM.

Levet Gorozpe recordó que los sindicatos universitarios acordaron un paro de labores de no ser atendidas las demandas.

"Al no tener los resultados satisfactorios vamos a hacer una convocatoria, generada a través de una asamblea virtual para informarle claramente a los compañeros qué gestiones se han hecho. Si el resultado es positivo, no habrá paro, pero si el resultado es negativo, si aún con todas las acciones estratégicas que estamos planteando no se resuelve, nos iríamos a un paro general de actividades que vamos a llamar: paro de computadoras apagadas, porque ahora las actividades son en línea", añadió.

Dio a conocer que en esta reunión participó el legislador Ignacio Campos Equihua y se acordó solicitar a la Cámara de Diputados un incremento al subsidio para las universidades públicas que viene reducido en el anteproyecto de presupuesto 2021.

Foto: Cortesía | Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios

Explicó que el legislador se comprometió a buscar una reunión el 3 de noviembre con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la que forma parte en San Lázaro.

Asimismo refirió que se reunieron alrededor de 12 integrantes de los diferentes sindicatos que integran la CONTU.

"Hicimos un planteamiento general de la circunstancia que están viviendo las universidades públicas. A ellos, como integrantes de la Comisión que tiene que ver con el financiamiento, estamos solicitando que incrementen el subsidio para las universidades en el anteproyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo", dijo.

De ahí que señalara que el punto de "urgencia" que se abordó con el legislador de Morena, fue el apoyo a las universidades para el salario de los trabajadores, para aquellas que están en crisis y que debido al déficit no tendrán recursos para pagar la nómina de los trabajadores a partir de la primera quincena de noviembre.

Desde luego que si no se resuelve no se pagaría la segunda de noviembre y las dos de diciembre ni las prestaciones salariales de fin de año. Así de grave está la situaciónEnrique Levet Gorozpe | secretario general de la CONTU