Trabajo colaborativo y articulación de esfuerzos en UV propone tapia Spinoso

Con el proyecto Sinergia universitaria para el fortalecimiento institucional, Salvador Tapia Spinoso, actual secretario de Administración y Finanzas busca obtener la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV).

Tras darse a conocer la lista de aspirantes al cargo que dejará vacante Sara Ladrón de Guevara, confirmó que el pasado miércoles 7 de julio realizó su registro ante la Junta de Gobierno de la UV e invitó a la comunidad universitaria a conocer la propuesta de Plan de Trabajo presentó. Esta, dijo, está elaborada considerando el Plan General de Desarrollo 2030, la Ley General de Educación Superior, así como las agendas nacionales e internacionales en materia de educación superior.

Explicó que el proyecto que podrá en marcha en caso de ser elegido por la Junta de Gobierno se basa en el valor del trabajo colaborativo y la articulación de los esfuerzos de la comunidad universitaria, y en ella se expone una estrategia general para desarrollar las funciones sustantivas y adjetivas de la institución.

Tapia Spinoso detalló que tiene contemplado tres ejes principales. El primero de ellos se basa en entornos con enfoques transversales, mismos que impactarán en el quehacer para construir una universidad “inclusiva, respetuosa de la diversidad de diversidades y libre de violencias”.

Así mismo, buscará la innovación y formación integral, para afrontar los retos que encara la Universidad Veracruzana en la formación integral de sus estudiantes

Por último, propone una gestión universitaria oportuna, integral y flexible, para propiciar escenarios dinámicos que faciliten el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales para el fortalecimiento y el desarrollo de la comunidad universitaria “y así permitir el crecimiento equitativo de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana”.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas aseguró que la decisión de participar del proceso rectoral es “la más significativa” de sus 23 años de vida profesional en la institución y que fue tomada debido a que entiende a la universidad pública y autónoma “como uno de los bienes colectivos más importantes de la sociedad veracruzana”; que se ha construido con el esfuerzo de las y los estudiantes, egresados, docentes, investigadores, ejecutantes, personal de confianza, administrativo técnico y manual y jubilados.

“Durante mi trayectoria en la UV he trabajado siempre, desde los diferentes espacios en los que me he desempeñado, con el firme propósito de fortalecer nuestra Casa de Estudios y con la convicción de coadyuvar al mejoramiento de la sociedad veracruzana”, dijo.

Finalmente, el funcionario universitario se dijo respetuoso de los tiempos que marca la Junta de Gobierno para este proceso y recordó que será a partir del día 15 de julio cuando su proyecto de trabajo sea publicado en la Plataforma de la Designación Rectoral. “Hago una atenta invitación a que participen en el proceso de auscultación directa, para que todas las voces de las y los universitarios se hagan escuchar mediante el diálogo con los miembros de la Junta de Gobierno, tal cual lo establece la convocatoria”, concluyó.