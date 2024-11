CURP Biométrico no es obligatorio, pero veracruzanos hacen largas filas para actualizarlo

Veracruz, Ver.- La actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica hasta la fecha no es un requisito obligatorio para la ciudadanía, sin embargo, la falta de información ha generado largas filas en el Registro Civil de este municipio.

Falta de información genera largas filas en Registro Civil

Tal es el caso de Daniel Gutiérrez Leyva, persona de la tercera edad quien contó a este medio que llegó desde las 3:00 horas para ser el primero en la fila y así alcanzar una ficha que le asegurara en el mismo día obtener la CURP biométrica.

Desde las 2:00 horas tuvo que salir de su casa, ubicada en la colonia Infonavit Buenavista, “mira la hora que es y no empiezan a atender”, refutó molesto el ciudadano, quien no pasaba al siguiente filtro, ya que, antes que a él, atenderían a los que un día antes no terminaron su trámite.

Daniel Gutiérrez Leyva, contó a este medio que llegó desde las 3:00 horas para ser el primero en la fila y así alcanzar una ficha | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Susana del Mar Acosta Muñoz, es una ciudadana de la colonia Pascual Ortiz Rubio, que llegó también desde las 3:00 horas, “me había inscrito en una lista de espera, pero no nos llamaron. Entonces decidí venir mejor antes para alcanzar ficha, porque solo dan 30 lugares”, relató.

Juana Aguilar, es otra ciudadana que llegó desde las 7:00 horas a las instalaciones del Registro Civil, una hora después continuaba en la fila a la espera que algún trabajador le indicara si alcanzaría a pasar ese mismo día, pues antes que ella, había una fila de 50 personas.

“Yo voy a actualizar el CURP porque dicen que es obligatorio y para lo que lo pidan pues tenerlo actualizado”, dijo la mujer.

María de los Ángeles de la Olla, vecina del fraccionamiento Los Torrentes acudió el día miércoles para actualizar su CURP, sin embargo, ese día dieron las 15:00 horas y no alcanzó a pasar, por lo que se hizo acreedora a una ficha para el jueves.

Aunque ella ya tenía garantizado ser de las primeras en culminar su trámite al día siguiente, prefirió llegar desde las 6:00 horas, pese a que se le indicó llegar tan solo con 20 minutos de anticipación. “Son trámites y sabemos a lo que nos exponemos”, mencionó la ciudadana precavida.

Para la hora que el personal del Registro Civil comienza labores, es decir a las 8:00 horas, la fila de personas se extiende hasta las afueras, la gran mayoría son de la tercera edad, quienes están en el entendido que deben actualizar obligatoriamente su CURP a la brevedad posible.

Para la hora que el personal del Registro Civil comienza labores, la fila de personas se extiende hasta las afueras, la gran mayoría son de la tercera edad | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Registro Civil desmiente que usuarios madruguen

En entrevista con Guillermo Izacur Maldonado, Oficial Mayor del Registro Civil de Veracruz precisó que los usuarios no llegan a horas de la madrugada para hacer filas, ya que se han revisado las cámaras de videovigilancia, “y la gente llega a las 7:30 o cuarto para las ocho, porque el Registro Civil se abre a las ocho”.

El personal que labora en el Registro Civil, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento de Veracruz, por lo que legalmente, están comprometidos a cumplir con su jornada laboral, comenzando a las 8:00 horas, en ese tiempo, deben ofrecer el servicio a la mayor cantidad de personas, incluso trabajar horas extras.

El personal que labora en el Registro Civil se enfrentan problemas logísticos como internet lento y registros de información tardíos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin embargo, enfrentan problemas logísticos como internet lento y registros de información tardíos, ya que la mayoría de los solicitantes son personas adultas mayores. Cada usuario tarda entre 35 y 40 minutos en completar el trámite de actualización del CURP debido a diversos padecimientos que ralentizan el proceso.

“Están enfermos de cataratas, tienen mal un ojo, los rechaza el sistema, entonces hay que esperarse hasta que el sistema los acepte, por eso es que es la demora, no es que el personal sea lento, porque tienen que tomar las huellas, fotos de la cara, los datos correctos, entonces todo eso demora entre 35 a 40 minutos por persona”, detalló el Oficial Mayor.

Izacur Maldonado lamentó la desinformación que se ha suscitado entre la población veracruzana, ya que tiene conocimiento que algunos gestores de colonias cobran alrededor de 200 pesos por apartar un lugar, siendo que el trámite es completamente gratuito.

“Quiero hacer hincapié, no se dejen engañar por los gestores, el trámite es gratuito, no se cobra, o que les apartan lugar y les cobran, eso es mentira, no es cierto, no se cobran los lugares, porque hemos detectado que les cobran a la gente y los engañan y ellos creen que están pagando al Registro Civil, pero no”.

Bajo ese discurso, engañan a los colonos, haciéndoles creer que la transición al CURP biométrico es un trámite obligatorio que deben realizar a la brevedad posible y por el que tienen que pagar para obtenerlo.

Desde septiembre que comenzó este proceso, hasta la fecha un total de mil 750 personas han emigrado al CURP biométrico. En vísperas de las vacaciones decembrinas, los habitantes porteños tendrán al menos hasta las primeras dos semanas de diciembre para acudir a realizar este trámite gratuito.

Además, no hay una cantidad límite de fichas que se otorgan, únicamente, los empleados municipales las proporcionan, según el avance que tengan. Por lo que se ha optado por entregar unas fichas a quienes en la tarde no alcanzaron a pasar, para que sean las primeras en atenderse al día siguiente.

“Siempre se aclaró, pero desgraciadamente están mal informados de los líderes que vienen aquí, porque hay mucho líder que los visitan en las colonias y son los que mal informan todo esto. Este es un trámite gratuito, no es obligatorio, es quien quiera hacérselo”, dijo.