Viaja segura: proyecto se ampliará en busca de erradicar el acoso hacia mujeres

El transporte exclusivo para mujeres “Viaja Segura”, que inició con un autobús en 2021 y otro este año, se ampliará en los próximos días, anuncia Óscar Luis Ceballos Ramírez, presidente de la Sociedad Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa.

En 2022, cuando el SUX cumple 88 años de labor, Ceballos Ramírez menciona que hay nuevas misiones con el fin de contribuir a la equidad de género y también sumarse a las acciones que permitan la construcción de entornos más seguros.

¿Qué rutas cubre el transporte exclusivo para mujeres?

En entrevista informa que las dos rutas actuales tienen terminal en La Haciendita y Fovissste, pero ya están en capacitación cuatro mujeres más, con rutas aún por definir.

Considera que la capacitación concluirá a finales de septiembre y se hará la asignación de unidades y rutas de acuerdo con las necesidades que identifiquen. “Las mujeres son capaces de desarrollar esta labor”, apunta.

Óscar Luis Ceballos señala que la administración que preside ha abierto también otros espacios. En 2021 se integraron al equipo despachadoras de diésel y después 12 despachadoras de rutas-controladoras de tráfico.

Acepta que en el pasado eran puestos ocupados por varones, pero ahora también hay mujeres en oficina e inspección.

“Las puertas del Servicio Urbano de Xalapa están abiertas para cualquier persona que quiera laborar con nosotros”, puntualiza.

Transporte exclusivo para mujeres es bien aceptado

Con respecto a cuál es la respuesta de las usuarias para la línea rosa, expresa que ha tenido gran aceptación; “queremos que las mujeres lleguen a salvo a sus destinos”, dice.

El transporte exclusivo para mujeres “Viaja Segura”, que inició con un autobús en 2021, se ampliará en los próximos días | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Lo manifestado por Óscar Luis Ceballos lo corrobora Silvia Teresa Moreno Galicia, una de las conductoras, quien dice que recibe palabras de felicitación y agradecimiento.

“Viaja Segura” tiene un costo de nueve pesos y se trata de un proyecto del SUX en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Gobierno del Estado-Transporte Público. Además de Xalapa, también opera en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con lo expresado en el lanzamiento de Mujer Segura en el Transporte Público, Libre de Violencia, la misión es iniciar la erradicación de la violencia sexual y el acoso a las mujeres usuarias en esos espacios.

“Viaja Segura” tiene un costo de nueve pesos y se trata de un proyecto del SUX en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Gobierno del Estado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca de 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte público. A nivel nacional estima que, en 2021, el 24.7 por ciento de las mujeres sufrió acoso sexual, en comparación con los hombres donde se estima que el 6.9 por ciento lo ha sufrido.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 precisa que el 76.2 por ciento de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público.

Silvia Teresa es una de las dos primeras mujeres en la ciudad en desempeñarse en este oficio

"Sí podemos hacer trabajos que antes eran solo para hombres", expresa Silvia Teresa Moreno Galicia, joven de 28 años que brinda servicio en el transporte público de Xalapa, en un autobús de cuatro toneladas de peso.

Silvia Teresa brinda servicio en el transporte público de Xalapa, en un autobús de cuatro toneladas de peso | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



Silvia, quien asume la responsabilidad absoluta de sus tres hijas, sonríe constantemente y afirma que jamás se imaginó manejar un autobús y ser una de las dos primeras mujeres en la ciudad en desempeñarse en este oficio.

Con satisfacción dice que se ha convertido en el orgullo de su familia y de sus hijas. Ella, que en algún momento dudó de sí misma y sus capacidades, hoy declara con convicción que los límites se los pone uno individualmente.

Afecta a la música de cualquier género y con gusto por el baile, es alegre y celebra saberse carismática y positiva ante las adversidades. Sabe que la vida no es fácil pero con trabajo y esfuerzo se puede salir adelante.

“Me gusta mi trabajo. Recibo halagos, palabras de felicitación y agradecimiento de la gente”, comparte a bordo de la unidad 131 de la ruta Campo de Tiro-Zona Universitaria.

Al frente de su unidad, se observa el dibujo de una niña, una mujer y una persona adulta mayor | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



La conductora acepta que todo tiene sus desafíos; ella se esmera por hacer las maniobras cada vez mejor porque quiere conservar su empleo, donde gana más que en otros trabajos.

Con estudios de secundaria, ha hecho labores de limpieza. También ha sido dependienta en tiendas de ropa, quesos y otros productos.

¿Cómo inició en el transporte exclusivo para mujeres?

Su vida cambió cuando aprendió a manejar porque después vio en el taxi una oportunidad; solo estuvo dos semanas porque vio el autobús rosa del programa “Viaja Segura”.

Decidida, se presentó en el Servicio Urbano de Xalapa (SUX) e inmediatamente le abrieron las puertas. Allí la capacitaron durante un mes y para marzo de 2022 le dieron la unidad.

Silvia se levanta a las 4 de la mañana y a las 5:30 ya está en la terminal de La Haciendita | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



Silvia se levanta a las 4 de la mañana y a las 5:30 ya está en la terminal de La Haciendita. La primera de las cinco vueltas que da en el día es a las 5:50 y la última la termina a las 19:15. Una rosa y un corazón rojos, la foto de sus hijas y su nombre escrito en hoja tamaño carta personalizan la unidad exclusiva para mujeres.

“Yo no llevo hombres”, aclara cuando en alguna parada algún despistado intenta abordar el autobús que al frente tiene el dibujo de una niña, una mujer y una persona adulta mayor.

La ruta que cubre le permite no tener tanto estrés porque no pasa por el centro de la ciudad, sin embargo, solventar sola los gastos de la casa es complicado, lo que la lleva en algunas ocasiones a pedirle a su jefe le permita trabajar en su día de descanso.

La ruta que cubre Silvia le permite no tener tanto estrés, debido a que no pasa por el centro de la ciudad | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



“En el dominical sí es la ruta normal con servicio mixto, pero me gano un extra y para mí está bien”, comenta para luego recordar a sus niñas Jocelyn Michell, quien está por cumplir 13 años; Natalia Montserrat, de 11, y Jenniffer Judith, de 7 años.

"Para mis hijas soy su orgullo. Están súper contentas de verme y acompañarme. Ellas ya están creciendo con la idea de que las mujeres somos muy capaces. Creo que les va ayudar mucho para su futuro”, declara.

Silvia cree que desde todos los tiempos las redes de apoyo familiares, entre las integrantes mujeres, han sido muy importantes ante la ausencia de algunos hombres que no asumen sus responsabilidades.

“Mi mamá me sacó adelante. La hizo de padre y madre y ahora también me ayuda con las niñas. Mi hija la mayor, mi mamá Olga Galicia y mi tía María Victoria son mi fuerte”.

Ser mamá es difícil, pero no se tiene que depender ni de un hombre ni de nadie: Silvia Teresa

En 2022 festeja que cada vez más las voces de las mujeres sean escuchadas y también se les abran espacios. Opina que su caso tal vez pueda servir para motivar a otras mujeres a buscar nuevas oportunidades.

Ser mamá es difícil. No me doy abasto, pero sí se puede. No se tiene que depender ni de un hombre ni de nadie. Yo era muy cerrada. Me repetía que no iba a poder, pero gracias a Dios llevo tres años manteniendo sola a mis hijas.

En un ambiente que describe como sano, respetuoso y sin acoso de sus compañeros, Silvia asegura estar en una buena etapa de su vida. Es su deseo que más mujeres puedan salir de espacios de opresión y experimenten la libertad y el empoderamiento.