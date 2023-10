Usuarios reportan severos daños en transporte público de Veracruz-Boca del Río

Veracruz, Ver.- Convertidas casi en chatarras, sin asientos, sin cristales, con severos daños en el techo y el piso cientos de unidades circulan por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo ofreciendo el servicio de transporte público en medio de una fuerte crisis que mantiene a los permisionarios quebrados y sin posibilidades de invertir debido a la alza de insumos.

Los usuarios del transporte consideran que la mayoría de las unidades que ofrecen el servicio están en pésimas condiciones, algunos están más deteriorados que otros pero en general el parque vehicular presenta severos daños.

Local Inician construcción de caseta de espera en La Estanzuela

Han solicitado que algunas unidades sean descontinuadas porque consideran que ya están muy viejas y no están en condiciones de seguir prestando el servicio debido al deterioro que presentan, con puertas rotas, algunas no tienen ni cristales, los asientos están desprendidos, con el piso corroído y demás.

“El transporte público está en pésimas condiciones, me han tocado con asientos rotos, el piso donde camina uno está muy deteriorado, por fuera las defensas están rotas, casi son todas”, expresó, José Acat Teobal uno de los usuarios.

Erika Díaz Hernández, otra de las usuarias menciona que por la falta de mantenimiento a las unidades, muchas fallan y se quedan paradas a medio camino.

“El transporte está en malas condiciones, los camiones están muy viejos, los asientos están todos rotos, la línea que más ocupo es la Norte-Sur y me han tocado camiones que se han quedado parados a medio camino”, comenta.

Algunos otros usuarios señalan que el mal estado de las unidades hasta representa un riesgo porque es muy fácil tener accidentes.

“Las líneas que tomó van muy llenas y están en muy malas condiciones, los asientos están tan rotos que uno ya no se puede no sentar, hasta he tenido accidentes, hace poco me caí del camión por un enfrenon que dio el operador, hasta allá fui a dar”, expone la señora Blanca García Reyes.

Acusan que los mismos operadores del transporte no colaboran para mejorar el servicio | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Incluso los mismos operadores del transporte no colaboran para mejorar el servicio, pues no visten apropiadamente; algunos van en bermudas y con las camisas desabotonadas, conducen muy rápido, gritan y hablan con groserías, sobrecargan la unidad y no respetan el medio boleto en los adultos mayores.

“Hay choferes muy groseros, si ven a personas adultas en la equina y hacemos la parada no se detienen, ya arriba le pedimos medio boleto y se enojan, tengo que pagar boleto entero y no van bien presentables, algunos van oliendo a mugre”, señala.

Sin poder decir cuál es la peor línea, los usuarios señalan que los camiones de las rutas Pochota, Norte Sur, Tejería Puente, Carranza, Alcocer, Las Bajadas son los más dañados.

Mientras que las rutas con mejor presentación son el Boca del Río, Vía Muerta y el Saeta que es una línea federal y algunas de las unidades traen clima.

Empresarios en quiebra

Ante esta situación, los permisionarios argumentan que el negocio ya no es negocio y que prácticamente están en quiebra, por lo que un proyecto de inversión para renovar el parque vehicular local está muy lejano a suceder.

Héctor Roiz de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, explica que los concesionarios del transporte público enfrentan una dura crisis que les impide invertir porque tanto la gasolina, como las refacciones y el mantenimiento de cada unidad no es sostenible.

Empresarios argumentan que el negocio ya no es negocio y que prácticamente están en quiebra | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Reconoce el mal estado de algunas unidades, pero señala que mientras no haya un ajuste en el costo del boleto no podrán hacer frente a la situación.

“Estamos en quiebra, el negocio ya no es negocio y se está manteniendo nada más por razones de orgullo más que de negocio, habrá alguno que otro transportista que tiene la tarifa liberada pero nosotros tenemos la tarifa sujeta a autorización del gobierno del estado y estamos en desventaja total, el combustible ha subido muchísimo, son muchas cosas”, argumenta.

Accidentes en el transporte público

El mal estado de las unidades y la velocidad con la que conducen los operadores también provoca accidentes y la responsabilidad no solo es de los conductores sino también de los usuarios, señala David Zebadúa Escalante.

Considera que tanto los operadores como los ciudadanos deben poner de su parte para evitar accidentes, es decir deben detenerse en las paradas establecidas, abordar el autobús lentamente, manejar con precaución.

“Son cuestiones que todos debemos aprender, sabemos las paradas de autobuses y queremos que el autobús pare antes, vemos que el autobús va a dejarnos en una parada y pedimos que nos deje antes, no deben ir parados en el camión porque el acelere de manera abrupta va a generar que la gente se caiga”, dice.

Comenta que la mayoría de las lesiones por accidentes del transporte son en las cervicales por el efecto latigazo u otras porque se pega con los asientos.

El mal estado de las unidades y la velocidad con la que conducen los operadores también provoca accidentes | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“De hecho hace unos días nos reportaron de una persona tirada en el autobús, hicimos la atención, son hechos que debemos ir disminuyendo, invitamos a las personas a que tenga todas las precauciones porque a veces vemos a la autoridad enfrente y nos comportamos, nos ponemos el cinturón, bajamos el teléfono y una vez que no hay Tránsito, van con el teléfono, sin cinturón y a exceso de velocidad”, puntualiza.