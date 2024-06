Pésimas condiciones del transporte público en Xalapa hace que usuarios no lo usen

Xalapa necesita apostarle al transporte público para mejorar la vialidad urbana, explica el arquitecto José Antonio Ochoa Acosta, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana.

Detalla que el servicio actual no es el adecuado, pero es posible hacerlo eficiente para que la población no asuma que solo en un automóvil puede transportarse cómodamente.

¿Qué opinan jóvenes y adultos de Xalapa sobre el transporte público?

Indica que en este momento es común escuchar entre jóvenes y adultos que el servicio de transporte urbano es pésimo, las unidades están en estado deplorable, “entonces así es imposible competir con la comodidad que ofrece un automóvil”.

Sin embargo, opina que la verdadera solución al problema de vialidad en la capital es el transporte público.

“Es cierto que el servicio deja mucho que desear, parece que no transporten personas, los asientos están rotos, las ventanas no se abren y la atención del chofer es poco educada, entonces no es tu meta subirse todos los días al transporte público”.

El especialista precisa la necesidad de voltear a ver el ejemplo de las ciudades desarrolladas en las que el servicio de transporte público es eficiente y la mayoría de la población lo utiliza para ir a su trabajo, la escuela o solo pasear, “esa debería ser una meta en esta capital”.

¿Cuál es la problemática con el transporte público en Xalapa?

El arquitecto José Antonio Ochoa pregunta qué eficiencia puede tener un transporte público que no ofrece un servicio adecuado. Se paran demasiado y una muestra más de ineficiencia es que no están marcadas.

En Xalapa las paradas del camión no indican la zona en la que estás, a la que vas y lo que hay cerca, como ocurre en otras ciudades. Pero lo peor es que muchas ni siquiera tienen una cabina que proteja a las personas del sol, o la lluvia. “Ya es ganancia que puedas estar en la banqueta, porque en algunos casos ni eso se puede porque hay puestos o coches que impiden esperar el camión".

Es necesario mejorar el servicio urbano de transporte, hay que hacerlo más cómodo y eficiente, porque eso mejorará la vialidad de esta ciudad, que es un tema urgente.

¿Qué se debe hacer al transporte público en Xalapa?

Dijo que hay que modernizar el servicio, mejorarlo para que los xalapeños lo utilicen más y dejen a un lado los autos particulares, pero mientras el servicio sea tan malo, eso no ocurrirá y la cuestión de la vialidad seguirá siendo un caos.

¿Cuál es la solución para la vialidad en Xalapa?

Lamentablemente, agrega, que persiste la creencia de muchos años que considera que entre más carriles le agregas a las avenidas o calles, la vialidad se va a volver más ágil y no es así. "Es como si estuviéramos en el súper y compras lo barato aunque no lo necesites”.

En vialidad pasa algo que se llama oferta vial donde las personas creen que por tener más carriles la circulación será más rápida. “Eso se va mentalizando y se cree que habrá más fluidez y se utiliza más esa vía lo que provoca a mediano plazo congestionamientos con más carriles. Todos van por esa vía porque es la que se ofertó”.

Pero, además, la situación de la vialidad y movilidad se complica porque persiste el pensamiento autocéntrico que coloca en centro de todo al automóvil. La gran mayoría quiere comprarse un auto porque significa libertad y autonomía. Pero la verdad es que se suma al problema de movilidad que se tiene en Xalapa. No resta, concluyó.