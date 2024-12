Más de 20 mil usuarios afectados; urge limpiar deslave en Cumbres de Maltrata

Orizaba, Ver.- Empresarios y transportistas de Orizaba ven con agrado la petición que hicieron diputados a las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), para que den celeridad a los trabajos que hacen para limpiar el deslave que ocurrió el 26 de octubre pasado en el kilómetro 230 de la autopista Orizaba-Puebla, en las Cumbres de Maltrata, pues esa carretera es muy necesaria.

Es primordial atender el derrumbe

Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Orizaba, dijo en entrevista que es un tema prioritario pues esa carretera es una vía de comunicación primaria entre el Sureste y la capital de la República.

Calificó como positiva la petición que hicieron sobre el tema Lorena Piñón Rivera y Rubén Moreira Valdez, diputados federales del PRI y, de Zenyazen Escobar García, diputado federal del Partido Morena, así como de los legisladores locales Tania María Cruz Mejía, Dulce María Hernández Tepole e Igor Fidel Rojí López de los distritos de Río Blanco, Zongolica y Orizaba, respectivamente, quienes entregaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un documento solicitando su intervención para agilizar los trabajos de retiro del deslave.

“Son más de 20 mil los automotores que transitaban por ella todos los días”, dijo y agregó que es muy necesaria sobre todo para el transporte de carga, que por sus dimensiones no puede circular por la carretera federal Orizaba-Tehuacán, pues se atoran en la subida, que es muy pronunciada y las curvas muy cerradas.

Carretera es muy necesaria sobre todo para el transporte de carga, que por sus dimensiones no puede circular por la carretera federal Orizaba-Tehuacán / Foto ilustrativa David Bello / Diario de Xalapa

Mencionó que, aunque el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina dio un informe de las acciones que se han realizado para despejar de ese tramo los 322 mil metros cúbicos de material que cayó sobre el carril de ascenso, por el antecedente que hay de informalidad de Capufe, existe la posibilidad de que los tiempos que se marcaron para los trabajos, no se cumplan.

“Vemos la problemática que hay, ya llevan más de 19 meses con los trabajos en el puente de Metlac, eso es incumplimiento de los organismos encargados de las vías de comunicación”.

Reconoció que el que se atiende es un tema complicado, pues para retirar todo el material que se desgajó del cerro requiere de mucha maquinaria y también de mano de obra para poder rehabilitar la carretera, así como para abrir un camino secundario en ese tramo.

Señaló que las afectaciones que este derrumbe ha provocado se reflejan en todos los sectores, entre ellos el turismo de la zona, que se traslada de manera particular o en autobús hacia la capital del país y tiene ahora que considerar por lo menos dos horas más de viaje al tiempo que ya se hacía de trayecto, “eso sí en el camino no se registra algún accidente que puede atrasarlo todavía más”

Para quienes se complicó gravemente la situación , apuntó el representante de los pequeños y medianos industriales, es para el transporte de carga, porque los camiones de doble caja no pueden circular por la carretera federal y tienen que viajar por Xalapa, “que es una ruta mucho más larga y por tanto implica más tiempo y recursos invertidos”.

Piden que den celeridad a los trabajos que hacen para limpiar el deslave que ocurrió el 26 de octubre pasado en el kilómetro 230 de la autopista Orizaba-Puebla/ Foto: Cortesía X / Guardia Nacional

Por su parte, Luis Cruz Montesinos, empresario del sector turismo vio como positiva la petición que hicieron los legisladores a Capufe y la SICT, pues desde las trincheras se hace eco a lo que los empresarios de todos los sectores han estado haciendo a los responsables de esas instancias.

“Necesitamos que atiendan no solo el problema de Orizaba a Puebla, sino el que se ha sumado de la parte de Perote, de Xalapa y Acultzingo, ya que se amplió la problemática que tenemos hacia Veracruz, en las vías de comunicación”, que se han visto colapsadas.

Entre más actores se sumen de manera congruente para poder desarrollar el trabajo con un estudio bien hecho será favorable y se podría terminar más rápido el problema, señaló.

Ambos confiaron en que las autoridades tomen cartas en el asunto y reconozcan el problema tan grave que hay. “Creo que lo saben, no cierran los ojos, pero ya no sabemos si lo harán en el tiempo que tienen ellos determinado, porque a veces vemos que fijan un tiempo y se alarga. Esperemos que esta vez no sea así y lo resuelvan lo más rápido que se pueda”.

Los transportistas lo pedimos primero

Al respecto, Lauro Rincón Hernández, líder de la Federación Méxicoamericana de Transporte (Fematrac) destacó que fueron los transportistas los primeros en pedir sé dé celeridad a los trabajos de rehabilitación y limpieza del deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de octubre por lo que apoyan petición de diputados para que el Gobierno Estatal y Nacional pueda intervenir, así lo expresa,

Rincón Hernández, argumenta que los más afectados siguen siendo el sector transporte, "fuimos los primeros en exigir que agilicen los trabajos de remoción y limpieza del escombro que obstruye la subida de las cumbres km 230 de la 150-D".

Lo anterior, comenta, apoyan la noción de los diputados del estado, así como los locales, quienes también hicieron el llamado al Gobierno Estatal y Federal para que se meta más maquinarías y trabajo a pie.

La posible fecha de apertura del tráfico en la zona del deslave ubicado a la altura de Cumbres de Maltrata será hasta abril del 2025 / Foto: Cortesía X / Guardia Nacional

Cabe hacer mención que el delegado transportista se encuentra en reunión con personal de Capufe, SICT y Guardia Nacional de Puebla, y sin dar más detalles, puesto que la platican no acaba, se hace énfasis que los trabajos puedan culminar en abril del 2025.

Rincón Hernández, comenta que esta situación, desde que ocurrió, ha estado afectando al transporte, pues se han registrado atrasos de hasta 10 horas en la entrega de productos y materiales.

"Se incrementó el consumo de combustible y pesajes, además ahora viene el puente vacacional decembrino y año nuevo, nos preocupa por el mal estado de las carreteras a nivel nacional y del sureste ni se diga", dijo.

Lamentablemente, prevé pueda haber accidentes, puesto que los vacacionistas desconocen el mal estado de la red carretera y otros más las vías alternas.

Nota publicada originalmente en El Sol de Orizaba





