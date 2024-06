Transportistas amenazan con bloqueo total; protestan en caseta de La Antigua [Video]

Veracruz, Ver.- Tras el adeudo de más de 130 millones de pesos, transportistas realizan protesta pacífica en la caseta de La Antigua permitiendo el paso a vehículos bajo la advertencia que de no encontrar solución, harán bloqueo total.

¿Por qué motivo les adeudan dicha cantidad a los transportistas?

De acuerdo con los inconformes se trata de una protesta a nivel nacional de transportistas de las zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo y Coahuila, a quienes se les adeuda más de 130 millones de pesos por el servicio de traslado de piedra balastro de Veracruz a distintos puntos donde se realiza la construcción del Tren Maya.

Explican que los empresarios que obtuvieron la licitación del servicio rescindieron contrato a los transportistas y ahora se niegan a pagar a pesar de que sí hubo pago del gobierno federal.

“Los que obtuvieron la licitación no tienen toda la capacidad, hacen la invitación para que trabajemos, fue una subcontratación, ellos nos daban el trabajo y nos pagaban hasta que se fueron atrasando, nosotros seguimos llevando el balastro porque las minas estaban abiertas pero de repente se canceló todo, nos dicen que ya no hay pago, cuando sabemos que el gobierno sí les pagó a los contratistas y ahora no nos quieren pagar nuestro dinero del trabajo de siete meses que equivale a 130 millones de pesos”, indican.

Las afectaciones son para 560 empresarios del transporte que estuvieron brindando el servicio para los tramos 6, 7 y 4 de Bacalar, Quintana Roo.

Tras el adeudo de más de 130 millones de pesos, transportistas realizan protesta pacífica en la caseta de La Antigua , dan 24 horas para llegar a acuerdos o de lo contrario harán bloqueo total de carreteras 🛣️🚧🚨



Mencionan que tenían indicación de hacer el bloqueo total en la caseta para impedir el tránsito de vehículos, sin embargo, esperarán 24 horas para una solución o de lo contrario tomarán otras acciones.

Comentan que en este momento sus representantes iniciaron una mesa de diálogo con con los contratistas quienes obtuvieron la licitación, Lino Romo Gómez, Ulises Ortiz Lozada y Nicolás Plascencia para llegar a un acuerdo de pago.

De acuerdo con los inconformes se trata de una protesta a nivel nacional | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Es una protesta pacífica solo estamos parados sobre la carretera a la caseta para entrar a Veracruz, estamos esperando indicaciones porque hay una mesa de diálogo, no queremos afectar a terceras personas pero necesitamos que nos paguen, si no tenemos solución si vamos a parar la carretera”, advierten.

Al momento, hay 25 unidades paradas en el tramo de Cardel a Veracruz y esperan solución al conflicto antes de tomar otras medidas.

En la caseta de La Antigua hay por lo menos cinco unidades con cartulinas donde se exige el pago inmediato.

Al momento, hay 25 unidades paradas en el tramo de Cardel a Veracruz | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

