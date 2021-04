Tras acusaciones por intento de abuso sexual, renuncia candidato del PVEM

Xalapa, Ver.- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación federal de Coatzacoalcos, Isaac Ferez Esparza, renunció a la candidatura luego de que se diera a conocer que cuenta, presuntamente, con al menos cinco denuncias por intento de abuso sexual y violación y de ser exhibido por el colectivo Brujas del Mar como supuesto agresor.

En sus redes sociales, publicó un video donde asegura ser blanco de acusaciones a través de medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de empañar su campaña y desprestigiarlo moral y políticamente.

“El día de hoy no se me hace justo lo que me están haciendo desde el anonimato cobardemente porque yo sé mi verdad y sé que nunca he hecho daño a nadie, al revés, estoy aquí para servir”, dijo.

Expuso que, por congruencia con sus ideales y su partido, así como a los tiempos electorales, renuncia a su candidatura para poder enfrentar las “arteras difamaciones”.

Incluso exhortó a las personas que lo acusan “y que se prestaron a estas cobardías”, a que lo hagan por la vía adecuada, “por eso estoy renunciando, no se vale que, a un joven de 22 años, comprometido con México le hagan esta guerra sucia como en la vieja política, sin tener una acusación formal”.

Alumnas de la Universidad Anáhuac dijeron que hay por lo menos cinco denuncias contra el excandidato “¡La Anáhuac tiene a su propio Salgado Macedonio y su nombre es Isaac Ferez Esparza! Al menos 5 denuncias distintas habían llegado a MeToo de este alumno que ahora es candidato a diputado”, escribieron en redes sociales.

Además, en la cuenta de redes sociales de Brujas del Mar, exhibió a 36 candidatos, precandidatos u aspirantes a un cargo de diferentes partidos por tener acusaciones de agresiones en contra de mujeres entre los que se encontraba Isaac Ferez.