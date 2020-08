Tras ataque de pitbulls, perdió el oído y el trabajo; anciano exige justicia

Don Adrián Vélez Suárez no imaginó que en un día de trabajo cualquiera su vida se vería trastocada como sucedió a causa de la agresión de dos perros de raza pitbull que le mutilaron las orejas y por lo que perdió la audición total en una de ellas.

Y es que a un mes del ataque del 22 de julio, la dueña de los animales, Alma Delia "N", se limitó a pagar el hospital en el que permaneció internado por 15 días y no ha dado mayor muestra de interés, apoyo o indemnización por el caso.

Aquel día, don Adrián de 80 años estaba laborando en el rancho "Valle de Briones" donde ha estado por más de 30 años, cuando los perros, vecinos del lugar, se le fueron encima y mordieron piernas, brazos, orejas, cabeza y frente. Caminó por algunos metros y cayó. Gracias a la ayuda de una persona y a que llegó su hija, fue llevado por la Cruz Roja al Hospital Civil "Luis F. Nachón".

En el hospital estuvo por dos semanas, pero las lesiones fueron graves en gran parte de su cuerpo y perdió ambas orejas. En una de ellas perdió la audición y en la otra escucha muy poco. En el Rancho Valle de Briones donde laboraba hacía de todo, cuidaba las vacas, hacía trabajos de jardinería, en el potrero, entre otros, pero asegura que nunca tuvo seguro, prestaciones, vacaciones ni días de descanso.

Sin embargo, desde que ocurrió la agresión de los perros, empezó a ir cada vez menos a trabajar porque sus condiciones no son las mejores para poder continuar. Ahora señala que lo quieren liquidar con apenas 15 mil pesos. Por ello, está pidiendo ayuda para que su jefe lo liquide conforme a lo que le corresponde y lo pensionen y es que aunque él ha buscado deslindarse, el ataque se dio en su terreno y mientras trabajaba.

"Yo le hablé por la buena al patrón, le dije que no podría trabajar por mi brazo y las lesiones y me dijo que me iba a liquidar, que hablaría con el contador, ayer tuvo ocho días que me llamó y llevaba una hoja para firmarla y quería darme 15 mil pesos de liquidación, le dije que si estaba burlando de mí y me dijo que no, que eso me correspondía, pero no lo acepté porque es muy poco para treinta y tantos años", refirió.

Por su parte, la dueña de los pitbull no ha tenido ningún acercamiento con él o su familia, por lo que le hizo un llamado a ayudarle económicamente para seguir viviendo porque ya no podrá trabajar más, su vida se quedó en pausa con el accidente.

"Ella pagó cuando estuve en el hospital, creo que fueron 12 mil pesos, pero no es suficiente. Yo ahora pido que me liquiden y seguir luchando y haciendo trabajos, pero sencillos porque trabajos duros ya no, tengo 80 años y ya no es fácil que me den trabajo", explicó.

Con el fallecimiento de su esposa, hace año y medio, don Adrián vive solo, por la situación que atraviesa está en casa de su hija quien lo está cuidando, "yo solo estoy pidiendo que me ayuden, a mi edad ya no es fácil que me den trabajo".

Su casa, en la colonia Plan de la Cruz, pintada de amarillo con plantas en la fachada y techo de madera y lámina es muestra de las condiciones en la que vive la familia que ahora solo está pidiendo justicia. Allí se dedican a hacer antojitos los fines de semana y se han dedicado a cuidar de don Adrián. Esa postal, dista mucho del resto de residencias de la zona.

Su hija Miriam Vélez recordó que tras lo sucedido interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero al momento no han recibido respuesta de las autoridades. Aunque el fiscal encargado ha trabajado en el caso, la Dirección de Servicio Periciales y la Secretaría de Seguridad Pública han caído en irregularidades porque no han pasado el informe correspondiente., dijo.

Ante la serie de anomalías se presume que podría tratarse de un acto de corrupción, puesto que la acusada trabaja en la administración pública estatal.

"Se está haciendo muy lento todo esto, no sé yo pienso que es por la persona que trabaja en gobierno, no se está haciendo justicia porque así se manejan a veces las cosas y yo pido lo justo para mi papá porque me duele verlo en esa situación a su edad, es muy difícil", dijo.