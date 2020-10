Tras clausura, Marcos Salas denuncia extorsión de la PMA

Xalapa, Ver.- El empresario constructor Marcos Salas Contreras acusó que la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) clausuró una empresa asfaltadora de su propiedad, lo que consideró un acto de extorsión.

Señaló que el actual gobierno estatal por todos lados está en operativos y lo que buscan no es un mejor desarrollo ambiental sino la extorsión y el “moche”.

Y es que argumentó que empresarios de su agrupación han sido extorsionados y se les ha pedido dinero para poder seguir trabajando, “no saben nada de medio ambiente pero de negociaciones para el moche sí lo saben”.

Refirió que no necesita permisos para guardar su maquinaria y equipo por lo que negó que esté violando la ley, dado que eso es común y al final todos contaminan.

“Entraron a la propiedad sin respetar los protocolos de notificación con una persona que tuviera personalidad jurídica propia, entraron, y ni siquiera levantaron un acto circunstanciado de hechos que encontraron ahí”, dijo.

Acompañado del abogado Jhonny Archer dijo que les colocaron una lona de clausura y que les argumentaron un desequilibrio ecológico por los autos, camiones y maquinaria que guardan en 11 hectáreas.

Me dijeron que enviaron un dron hace un año y había emisiones de humo, pero pregunté cuál es la actuación de ahorita pero no encontraron nada añadió.

Tras acudir a la PMA y reunirse con el procurador Sergio Rodríguez Cortés, dijo, los enviaron con el área jurídica y aunque se venció el término, nunca les mostraron el expediente.

“Antier hicimos una promoción para que nos dejaran ver el expediente pero no lo permitieron y tuvimos que hacer un documento cuando menos para no quedar en indefensión y exponer que no se respetó el protocolo de notificación. No puedes entrar a una propiedad privada nada más porque sí”, añadió.