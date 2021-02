Tras cortón de agua por fuga, ve qué colonias tendrán tandeo

Xalapa, Ver.- Al concluir los trabajos de reparación de la fuga de agua situada en la línea del Cofre de Perote a la altura del área denominada Espinazo del Diablo, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) informa que pudieron concluirlos antes del tiempo estimado, de ahí que se inicie la regularización paulatina del servicio en la línea con monitoreo de recuperación este viernes en las colonias de la Zona Alta.

A través de un comunicado la CMAS informó que las colonias tendrán 48 horas de servicio de agua por 24 sin éste.

Así, las colonias Ferrocarrilera parte alta (de Lázaro Cárdenas hacia arriba) y Progreso Macuiltépetl no tendrán suministro de agua los días 12, 15, 18, 21, 24, y 27 de este mes.

Local Ciudadanos denuncian cobros excesivos por parte de Grupo MAS en casas deshabitadas

Las colonias Aguacatal, Del Maestro, Fraccionamiento Formosa, Fraccionamiento Veracruz, José Cardel y Laderas del Macuiltépetl tendrán servicio de agua los días 11 y 12, pero no contarán con él sábado 13, los días 14 y 15 sí tendrán servicio pero el día 16 no; 17 y 18 sí lo tendrán pero el día 19 no; los días 20 y 21 sí tendrán agua, pero no el día 22, 23 y el 24 sí contarán con el líquido pero el 25 no lo tendrán, 26 y 27 sí tendrán pero no el día 28 de febrero.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

Las colonias Burócratas, El Mirador, Federal, Infonavit Loma Alta, Juan de la Luz Enríquez, Miguel Hidalgo, Unidad Jardín, Unidad Nevado de Toluca y Voceadores no tendrán suministro del líquido este 11 de febrero, pero lo tendrán los días 12 y 13, el 14 no y volverán a tenerlo los días 15 y 16, para no contar con él el día 17, los días 18 y 19 sí contarán con el líquido y el día 20 no, volverán a tenerlo los días 21 y 22, el 23 no tendrán, y 24 y 25 sí contarán con él, el 26 no tendrán y los días 27 y 28 sí contarán con el líquido, por lo cual la dependencia municipal llama a hacer un uso racionado del líquido.