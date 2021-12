Tras críticas por relación con alcalde electo de Lerdo, diputado Cazarín se defiende

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, se defendió de las críticas que recibió tras la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián "N", con quien se le relacionó.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía suya en la que se ve haciendo la señal de la cuarta transformación con la mano derecha y con el mensaje: Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos.

El legislador, además hizo referencia a una parte del discurso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio durante su Tercer Informe de Gobierno.

"Ya no les funciona la guerra sucia, como decía Abraham Lincoln: una mentira no puede prevalecer por mucho tiempo, y los publicistas mercenarios utilizan la máxima del hampa del periodismo 'que la calumnia cuando no mancha, tizna', y usan la frase de Adolfo Hitler 'una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad' , algo que dijo el presidente Andrés Manuel el 1 de diciembre del 2021 en el zócalo de la CDMX", expuso.

El mensaje recibió comentarios de decenas de personas que le enviaron muestras de apoyo y solidaridad.