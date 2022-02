Tras disparos en ayuntamiento de Álamo, se montó un operativo de seguridad: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que los disparos en las inmediaciones del ayuntamiento de Álamo, ayer miércoles, se debieron a una persecución realizada para proteger a la población y por lo cual se montó un operativo para dar con los "cabecillas" de una banda delincuencial que se tiene identificada.

A través de sus redes sociales dio a conocer que en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se trató el tema, a fin de otorgar una respuesta a la población.

"Los disparos fueron el resultado de una persecución que fue detenida para proteger a la ciudadanía, en otra zona del mismo municipio se logró la detención de un grupo de esas bandas”, dijo.

Refirió que las fuerzas del orden mantienen un operativo en Álamo “para dar con los cabecillas de las bandas delincuenciales que ya se tienen identificadas y merodean la ciudad”.

Manifestó que seguirán atentos para impedir que la ciudadanía sea víctima del cobro de piso y extorsiones.

Por otra parte, el mandatario estatal encabezó la entrega de actas de nacimiento extemporáneas a 64 habitantes de Ixhuatlán de Madero, marginados por condiciones de pobreza extrema.

“Pareciera que no deberíamos hacer este tipo de eventos; sin embargo, hemos visto con sorpresa que no se trataba de cientos de personas sino de miles que no tenían este documento por vivir muy lejos, en lugares apartados y la mayoría de origen indígena”, expresó.

Destacó la importancia de la entrega de este documento, debido a que el Gobierno de la República otorga la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores para lo cual un requisito fundamental es contar con acta de nacimiento e identificación oficial.

Asimismo, reiteró el compromiso con los pueblos originarios y su legado, principalmente la lengua, entre éstas la náhuatl, cuya preservación ha motivado la creación de una escuela dirigida por el poeta José Hernández Ramírez, ganador de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines en 2018.

Él ofrece talleres de lectura y escritura a niñas y niños, varios de ellos hablantes, con el invaluable apoyo de la iniciativa privada y servidores públicos en la impresión de libros de texto que sirven para recaudar fondos y pagar a los maestros.

“Vamos cubriendo lo que nos habíamos propuesto: enaltecer a nuestros pueblos indígenas, mucho les debemos y muchos de ahí venimos”, dijo.

Este día, la Secretaría de Gobierno entregó 64 actas de nacimiento extemporáneas, dos de éstas a Francisco Hernández Rosa, de 101 años de edad, y María Antonia Martínez Martínez, de 90. En lo que va de administración ha expedido más de 400 mil de forma gratuita, mil 405 a personas entre los 68 y 90 años y 140 a mayores de 90.