Tras dos años complicados, hoteleros esperan repunte en Semana Santa

Veracruz, Ver.- Luego de arrastrar dos años complicados, hoteleros de la conurbación Veracruz-Boca del Río, esperan con ansias la llegada de Semana Santa, al considerar que se trata de la temporada más positiva para el sector turístico de esta región.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona conurbada, Santiago Caramés, señala que la expectativa para esa temporada es alcanzar un repunte del 80 por ciento, esperando que para entonces las condiciones sanitarias lo permitan.

"Si ya estamos a un mes, la verdad que bueno, ya nos hace falta tener una temporada que no sea de solamente un día de buena ocupación, ya ahorita por suerte se están presentando algunos fines de semana de buena ocupación, un ejemplo es el que apenas acabamos de pasar, sobre todo el día sábado".

"Para semana santa, sin la cuestión de salud, nos lo permite ya esperamos alcanzar los promedios de ocupación acostumbrados en el 2019 y 2018, en el transcurso de las dos semanas, sobre un 70 y 80 por ciento, dependiendo de la categoría del hotel y la ubicación", confía el entrevistado.

El empresario hotelero, menciona que de manera paralela, trabajan de la mano con autoridades municipales de Veracruz, en la promoción del Carnaval de Veracruz 2022, donde ya visitaron el estado de Puebla.

Detalla que el próximo lugar será la Ciudad de México en el mes de mayo, en tanto para junio esperan realizar una segunda visita para promocionar el Festival de Salsa y el Festival de las Velas.

"Si la promoción ayuda muchísimo, la reactivación como tal se ha venido dando ya, ya vemos ocupaciones parecidas a años anteriores a la pandemia, pero la situación es que venimos acarreando cierto lastre debido al año y medio que estuvimos parados y entonces hay ciertos hoteles, no puedo decir que todos, que sí están acarreando problemas ahí en cuanto a deudas y una restructuración, el alto costo que se han presentado, con los costos administrativos y operativos que están afectando", concluye.

Esperanzador repunte

Córdoba, Ver. Gremio hotelero y restaurantero prevé un repunte en sus ventas a partir del 21 de marzo debido a un probable cambio en la semaforización epidemiológica respecto al Covid-19, manifestó Antonio Bello Fernández, empresario hotelero.

El entrevistado manifestó que otro factor, es la llegada de la semana Santa en abril lo que permitirá a la ciudadanía salir de viaje, se espera tener un repunte entre un 35 y 50 por ciento, "estamos preparándonos para que la región funcione correctamente".

A comparación de años pasados con la llegada de la pandemia de Covid-19, este 2022 pinta para ser un cambio, no obstante el sector hotelero se encuentra en un 40 a 50 por ciento de ocupación en la ciudad y adicionales en Orizaba.

Cuestionado sobre el tema turístico y las condiciones para darse esta actividad, Bello Fernández dijo las hay, pero hacen falta personas que exploten en turismo de la ciudad en una manera adecuada, "se debe de reforzar seguridad y señaletica así como aspectos para que se prefiera el destino".

Se espera una recuperación y reactivación economica a partir del 20 de marzo.

Cabe hacer mención que en días pasados, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Córdoba, manifestó el tema de un repunte económico aunado a la próxima temporada vacacional que permitirá tener un repunte económico así como la activación de negocios, hoteles y restaurantes.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

El clima, un aliado para el crecimiento

Orizaba, Ver.- El sector restaurantero de la región de las Altas Montañas, prevé un repunte de hasta 80 por ciento, dio a conocer Carlos Josué Cruz Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

En entrevista, dijo que después del 14 de febrero la situación económica para los restauranteros comenzó a recuperarse paulatinamente, consideró que esto se debe también a la recuperación en las temperaturas, pues hay mayor presencia de comensales.

Al transcurrir la Cuaresma y ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, prevén nuevamente un repunte y en esto contribuye que Orizaba sea un Pueblo Mágico, pues los turistas no solo generan derrama económica importante entre los prestadores de servicio de la ciudad, sino en los municipios circunvecinos.

Prevé un repunte de hasta 80 por ciento | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

“Esperamos un buen repunte en Semana Santa y vienen también fechas importantes como el Día de la Madre, del Padre, de los Abuelos, todo eso lo tenemos que aprovechar, y la gente sale a celebrar todas las fechas".

Consideró que algo que también ayuda a que la gente siga llegando a los restaurantes, es que han tratado de mantener estable el costo de la carta a pesar del constante incremento en el precio de los insumos. El aumento que han hecho es mínimo, ya que apenas alcanza un 10%.

Explicó que “hay productos que subieron de manera impresionante, hasta en un 50 o 70%, por ejemplo, la pulpa de jaiba que estaba en 140 pesos ahorita está en 230 pesos el kilo, son costos muy elevados. Los cárnicos acaban de aumentar de precio, por ejemplo, la arrachera estaba sobre unos 220 pesos y aumentó a 260”, refirió.

La situación económica para los restauranteros comenzó a recuperarse paulatinamente | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Mencionó que lo que no quieren, es dejar de vender ni de generar trabajo, por lo que el aumento en las cartas no ha sido agresivo.

Subrayó que un factor que resulta atractivo a los comensales, es que en los restaurantes se mantienen los protocolos sanitarios que exige la pandemia, lo que les da la confianza para entrar y consumir ahí.

“Gracias a Dios la Cuarta Ola no vino tan agresiva, no hubo tanta pérdida de vidas, pero nosotros seguimos cuidando a nuestro personal, nosotros mismos y a los usuarios de nuestros restaurantes, no hemos bajado la guardia”, concluyó.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba