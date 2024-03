Tras pintas en frentes de viviendas y negocios de Veracruz, este sábado propietarios limpian

Veracruz, Ver.-Luego de las marchas por el 8M que dejó casas y negocios vandalizados con pintas en la avenida Simón Bolivar, esta mañana ciudadanos realizan acciones de limpieza de sus frentes.

Fueron distintos los mensajes que se pintaron en las bardas y cortinas de los inmuebles, desde consignas para erradicar la violencia hasta nombres de presuntos agresores.

El contingente de mujeres partió desde el parque Zamora en el centro de la ciudad, avanzando por la avenida Salvador Díaz Mirón para incorporarse a Simón Bolívar hasta la plaza de la Soberanía / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Ante esto, ciudadanos expresaron su molestia al señalar que se debe respetar la propiedad ajena ya que como ciudadanos respetan sus movimientos.

“Yo no me opongo a que haya protestas pero ¿Por qué dañan a terceros? Fue toda la barda de mi propiedad, yo estaba ocupado pero mi esposa salió a decirles que no lo hicieran pero una de ellas contestó que le valía, ellas pueden hacer su marcha pero sin afectar a los demás”, externó Aurelio Sánchez, habitantes de uno de los inmuebles vandalizados.

Otra de las vecinas mencionó que tendrá que comprar pintura para tapar todos los mensajes que dejaron a su paso, lo que representa un gasto que no tenía contemplado.

“Pintaron el portón, eso se pudo lavar pero la pintura de la pared no se quita, ahí tendré que comprar pintura blanca para tapar y ya luego el color con el que vaya a pintar la barda, es un gasto que no teníamos contemplado, soy mujer y yo las respeto pero están dañando a gente que no les debe nada”, externó la inconforme.

Se estima que fueron alrededor de 30 inmuebles que se vandalizaron por parte de algunas de las participantes de la marcha que fue convocada por Rabia Colectiva.

El contingente de mujeres partió desde el parque Zamora en el centro de la ciudad, avanzando por la avenida Salvador Díaz Mirón para incorporarse a Simón Bolívar hasta la plaza de la Soberanía donde hicieron su concentración.

Vecinos expresan que tendrá que comprar pintura para tapar todos los mensajes que dejaron a su paso, lo que representa un gasto que no tenía contemplado / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa





La avenida Simón Bolívar es una de las principales calles que conecta toda la parte poniente con la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho; sobre la artería hay viviendas y distintos establecimientos desde restaurantes, laboratorios, bancos y negocios.

Esta mañana sus propietarios hacen limpieza y algunos están pintando sus bardas para retirar la pintura