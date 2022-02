Tras recomendación de la CNDH, piden libertad para July “N”

El abogado Rodolfo René Paratte Corona exigió a la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz que luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera pública la recomendación 51VG/2022 a favor de July Raquel “N” como víctima de abuso sexual y tortura durante su detención, sea atendida y no utilizar “conductas Chavistas ni por capricho”.

Señala que July Raquel es una víctima del sistema, “una víctima de policías ministeriales que agredieron brutalmente su integridad, su persona, eso es lo que debe observar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ella está acusada de ser partícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid”.

Expone que se ha demostrado mediante video que es inocente, pues no se encontraba el día de los hechos en Xalapa, pese a ello, fue detenida en la Ciudad de México y durante su traslado a la ciudad fue torturada y violentada sexualmente, en un traslado debía ser de 4 horas, pero que fue de 8.

Refiere que hace aproximadamente dos meses, la Fiscalía General desestimó la denuncia de tortura, por lo que cuestionó a la titular Verónica Hernández Giadáns si ahora con la recomendación lo seguirá negando.

“Ahora que me diga la fiscalía de la tortura si en verdad no existieron torturas, que me diga la fiscalía de la mujer, es vergonzoso, es una vergüenza tan grande que las mismas fiscales que representan a las mujeres (hagan esto) porque ¿no es xalapeña o veracruzana July? Claro es mexicana y como mexicana merece un derecho, la ciudadana fue brutalmente violada y no es posible que la misma fiscalía y me lo hizo llegar por correo donde ni siquiera tenía bien mi nombre, no saben hacer un buen trabajo”.

Considera que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra Ibarra da las bases para poder combatir la acusación hecha en contra de July Raquel y poder denunciar a cuando menos 10 policías ministeriales.

Refiere que hay una “corrupción muy grande” desde el Gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado y hasta el Poder Judicial, “este es el elemento base para decirles ahorita, así, en la cara, estuvieron haciendo mal su trabajo, estuvieron tapando a gente que a la fecha sigue torturando a hombres y mujeres en el estado de Veracruz”.

Refiere que son 10 policías ministeriales los involucrados en ese caso, lo mismo que en el de su hermano Alberto Martín.

“No es posible que estén trasladando a personas en carros particulares, se les está permitiendo muchos beneficios a la policía ministerial he escuchado taxistas que dicen me detienen por una revisión y me quitan celular, estéreo, dinero, no es posible que estemos en un estado así (…) no es posible que nuestro estado esté gobernador por una persona que solo se dedique a estar peleando con el periodismo, póngase a trabajar señor gobernador”.

Paratte Corona expone que en su momento el juez Adrián Reyes Acosta hizo un comentario sobre que necesitaba saber el impacto y la gravedad con la que fueron cometidos los actos de tortura, por lo que ya se tienen los elementos con la recomendación para confirmar estos hechos.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos me está dando la facultad de solicitar a la presidenta del Poder Judicial del Estado y a la Fiscal General del Estado que al menos se le otorgue el beneficio de la medida cautelar de libertad bajo una garantía (fianza)”.