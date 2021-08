Tras siete dias sin luz, se manifiestan vecinos de la colonia La Esperanza, en Veracruz

Veracruz, Ver.- Para exigir a la Comisión Federal de Electricidad que les cambien el transformador, vecinos de la colonia Esperanza, bloquearon un carril de la avenida Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

Los residentes acusaron que llevan siete días sin luz porque el transformador no aguanta la demanda para abastecer la demanda de luz, por las noches.

Explicó que la CFE, únicamente les da “atole con el dedo”, y por ello decidieron bloquear la calle como medida de presión.

“No queremos que nos den atole con el dedo, nosotros queremos una solución ya, no hasta la noche como nos están diciendo que nos van a cambiar el transformador. Nos dan largas, primero nos habían dicho que iban a tomar la capacidad que jala de luz el transformador por las noche, les preguntamos ¿Cuándo?, y no saben cuándo, ¿Vamos a esperar otra noche sin luz?, no, queremos solución ahorita”, dijo María Lorenza, una de las afectadas.

En entrevista acusó que la falta de luz ya les generó afectaciones económicas pues ya se les descompuso sus alimentos, y hay enfermos que requieren de al menos un ventilador que los refresque, ante el intenso calor que se registra en la ciudad.

“Todos los días hablamos y hablamos y no nos hacen caso, ya se puso un refrigerador, la carne se nos descompuso y ellos no nos las van a pagar, pero que tal cuando no pagamos la luz, van rapidito y la cortan”, reprochó.

María Lorenza refirió que son dos calles donde se registra la problemática, una es la Lola Beltrán y la otra Pedro Vargas.

En ese sentido detalló que son alrededor de 35 viviendas las que se quedan sin electricidad todos los días partir de las 8:00 de la noche, y regresa hasta la mañana siguiente.

“Entonces no vamos a esperarnos hasta en la noche porque en la noche va a ser la mima cantaleta que se va la luz y llegan después a componerla. Ya son siete días en que llegan a las 11 o 12 de la mañana, la arreglan y a las 8:00 a 8:30 de la noche como relojito se va la luz, quien puede dormir en estos días sin luz y ya una semana es mucho”, expresó la afectada.

Los vecinos en específico exigen el cambio del transformador del lugar que al parecer no es suficiente para abastecer la demanda de luz que se tiene en el lugar.