Veracruz, sexto lugar en trata de personas; colombianas rescatadas evidencia el problema

Entre enero y agosto de 2024, Veracruz registró 16 mujeres víctimas de trata de personas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que ubica al estado, junto con Zacatecas, en el sexto lugar nacional en víctimas femeninas de este delito.

De 2019 a agosto de 2024, se han abierto 47 carpetas de investigación por trata de personas en Veracruz, un número que revela la persistencia del problema en la entidad.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que gestiona la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, ha registrado 13 casos con 24 víctimas en Veracruz desde 2019.

En una entrevista realizada a Salvador Guerrero Chiprés, quien se desempeñó hasta el pasado viernes como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, detalló que el 54 por ciento de las víctimas en Veracruz son explotadas sexualmente, el 31 por ciento son sometidas a explotación laboral y el 15 por ciento han sido víctimas de adopción ilegal de menores.

Xalapa lidera la lista de municipios veracruzanos con mayor número de reportes de trata / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿En qué municipios de Veracruz se han reportado más casos de trata de personas?

Xalapa lidera la lista de municipios veracruzanos con mayor número de reportes de trata, seguido de Boca del Río, Córdoba, Coatzacoalcos, Álamo Temapache, Tierra Blanca, Orizaba, Papantla y Zozocolco de Hidalgo. En dos casos reportados no se especificó el municipio.

Del total de víctimas en el estado, el 80 por ciento son mujeres y el 41 por ciento menores de edad. Además, el 33 por ciento tiene entre 18 y 31 años, mientras que un 8.4 por ciento oscila entre los 32 y 59 años.

Local "Tuxpan amanece con tranquilidad y sin mayor problema para la población": gobernador

El modo de captación también varía: el 58.3 por ciento de las víctimas fue engañado por un conocido, el 16.7 por ciento a través de anuncios publicitarios y el 12.5 por ciento mediante redes sociales. Otros mecanismos incluyen falsas ofertas de empleo (29.2 por ciento), “falso enamoramiento” (20.8 por ciento), 16.7 por ciento por un familiar, y 12.5 por ciento mediante promesas de una vida mejor, estudios, o viajes.

Veracruz, en la ruta de trata de personas

El “Reporte Anual 2023-2024” del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia expone la relación entre las redes de trata de personas y el tráfico de migrantes, señalando a Veracruz como un punto clave de tránsito migratorio que facilita la operación de estos grupos criminales. Además, el estado forma parte de una de las principales rutas de trabajo forzado que conecta con los Estados Unidos.

Guerrero Chiprés señala que la conexión entre la trata de personas y el tráfico de migrantes, especialmente en la ruta Tabasco-Veracruz, se debe en parte a la desigualdad económica y a la reestructuración familiar, lo que genera vacíos sociales que los delincuentes aprovechan.

Además, la impunidad y la participación de autoridades corruptas agravan la situación. “Existen formas de impunidad que, en ocasiones, involucran a autoridades que no han sabido combatir el fenómeno de la trata de personas, que no están interesadas, no reportan o no comparten información ni recomendaciones preventivas”, afirma.

En los últimos cinco años, las redes de trata han subordinado a los traficantes de migrantes (polleros), compartiendo con ellos los beneficios del lucro criminal.

Las oleadas masivas de migrantes, señala Guerrero Chiprés, son aprovechadas por estas redes para explotar a las personas desde su origen hasta su llegada a México.

En los últimos cinco años, las redes de trata han subordinado a los traficantes de migrantes / Foto David Bello / Diario de Xalapa

Legislación en Veracruz: ¿es suficiente?

Desde 2010, Veracruz cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, que establece penas de entre 7 y 20 años de prisión, y hasta 30 años si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años.

Sin embargo, el diputado local Luis Fernando Cervantes Cruz, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, considera que es necesario actualizar el tipo penal para adaptarlo a las realidades actuales. También subraya que la reciente reforma al Poder Judicial es clave para garantizar el cumplimiento de la ley.

Cabe mencionar que la Ley establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, contribuirán en el diseño e instrumentación de estrategias de carácter permanente para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas.

Desde 2010, Veracruz cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El caso de la red de trata en Veracruz

El pasado martes 1 de octubre, las autoridades de justicia rescataron a seis jóvenes colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares. Las mujeres, originarias de Colombia, desaparecieron en Veracruz el 24 de septiembre y cayeron en manos de una red de trata de personas. Fueron localizadas en Boca del Río, después de haber sido reportadas como desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado informó que, tras actos de investigación llevados a cabo por elementos de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, relacionados con la privación de la libertad de seis mujeres de nacionalidad colombiana, se llevó a cabo un operativo policial en la colonia Las Vegas, en el municipio de Boca del Río, logrando su liberación.

De acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez, las jóvenes fueron liberadas el 1 de octubre en coordinación con la Interpol y la FGE de Veracruz.

El viceministro aprovechó para alertar a las jóvenes colombianas sobre el modus operandi de las redes de trata de personas: “Una de las jóvenes viajó el 26 de julio con una falsa promesa de modelaje, sin un solo peso en su bolsillo. No caigan en esa trampa; son redes que engañan para explotarlas”, advirtió.

El pasado martes 1 de octubre, las autoridades de justicia rescataron a seis jóvenes colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Por su parte, Andrés Hernández, cónsul general de Colombia en México, informó a través de redes sociales que algunas de las mujeres rescatadas no desean regresar a Colombia debido a amenazas recibidas. Confirmó que el Gobierno colombiano colabora con la FGE de Veracruz para continuar con la investigación.

“Son mujeres que fueron engañadas con contratos falsos de modelaje, y otras fueron invitadas a fiestas con fines de explotación”, detalló el cónsul, asegurando que las jóvenes están bajo la protección de las autoridades mexicanas.

Hasta el 2 de octubre, el cónsul Hernández informó que varias de las mujeres planeaban presentar denuncias formales como víctimas de trata de personas y explotación sexual. Se espera que. en un periodo de 3 a 4 semanas, puedan regresar a Colombia, dependiendo “de la complejidad de la información que estén proporcionando y de la colaboración con la Fiscalía”. Las jóvenes han estado recibiendo atención psicológica y protección en un refugio de máxima seguridad.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️