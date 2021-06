Tren Ligero de Xalapa se hará sólo si se concluye en dos años: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el proyecto del Tren Ligero Metropolitano para Xalapa se realizará únicamente si su conclusión se establece para el 2023.

Durante la conferencia de esta mañana indicó que esta obra podría ejecutarse sólo si se realiza el compromiso de conclusión en dos años, ya que no se pretenden dejar obras pendientes a las próximas administraciones.

“Está haciéndose el proyecto, el problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso, entonces, estamos midiendo el tiempo para terminar, si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en dos, va, pero ya en el 2024 no porque no queremos tener obras en proceso”, dijo.

Refirió que la intención de su administración es entregar todas las obras concluidas, pues no se pretende actuar igual que los gobiernos anteriores.

“No queremos hacer lo mismo que se hacía antes de dejar obras tiradas, inconclusas, porque, así como puede llegar un gobierno responsable que, aunque no le gusta la obra, diga: Pues ni modo, ya aquí se invirtió y no es un daño mayor la concluya, también podemos tener problemas con los nuevos gobernantes”, expuso.

En marzo pasado el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que ya había presentado a empresarios veracruzanos los avances en la planeación del proyecto del Tren Ligero Metropolitano para Xalapa.

El mandatario expuso que resultado de la reunión, los empresarios mostraron interés, motivo por el cual acordaron avanzar y fortalecer el proyecto, con beneficios para la población de la capital del estado, así como de municipios aledaños.

Explicó que la primera fase contempla 17.32 kilómetros, de Banderilla al Velódromo, con 10 estaciones, y hay una modalidad alternativa para el segundo tramo, del Velódromo a Coatepec, con una nueva tecnología que resolvería varios problemas técnicos.

De acuerdo con el análisis que dio a conocer, Sedesol estatal realizó una competencia de estudiantes de arquitectura de la Universidad Veracruzana y la Universidad Anáhuac de Xalapa para determinar cómo podrían ser las estaciones icónicas del Tren Ligero.

Expuso que el sistema propuesto para Xalapa es un tren ligero que comparte vías con trenes de carga y se proponen composiciones múltiples con dos unidades, con capacidad para entre 250 y 300 personas.

En cuanto a la operación, el plan indica 14 estaciones con frecuencia de paso de un tren cada 10 minutos en hora pico, y 40 minutos de recorrido total punta a punta, con una flota para el transporte de pasajeros de 10 trenes.