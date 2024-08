"Nos lo arrebataron": A tres años del asesinato del periodista Jacinto Romero, familiares piden justicia

Orizaba, Ver. - Familiares de periodista asesinado hace tres años piden a las nuevas autoridades estatales justicia para Jacinto Romero, quien fuera ultimado en el puente Reforma de Potrerillo, en Ixtaczoquitlán.

A tres años del asesinato del periodista originario de Ixtaczoquitlán, su hijo, Germán Romero, comenta que han sido complicado el tiempo que han estado sin él, pues la pérdida es una emoción a la que se enfrentan, “no fue una muerte natural, sino que nos lo arrebataron de momento, un día estás platicando con él y lo ves y de momento te dan la noticia de lo que le ocurrió a tu papá, pues ha dejado secuelas emocionales y psicológicas”.

Comenta que la familia día a día aprenden a vivir con la pérdida, donde quienes conocieron a Jacinto Romero, se acercan a sus seres queridos y cuentan anécdotas que hacen tenerlo presente.

Sin embargo, en el tema de las autoridades, afirma que han atrasado el proceso legal del tema del periodista, pero no solo el de él, sino de otros comunicadores.

Nosotros decidimos dejar a la Fiscalía que si quieren su trabajo, que lo hagan; si no, no pasa nada, nada me va a regresar a nuestro papá

"Por seguridad de mi familia ya no le buscamos"

Respecto al avance de la investigación, Germán Romero, señala que se desentendió de la Fiscalía desde que supo habían liberado a los tres implicados que estaban en proceso, luego se dio un avance de que se había detenido al presunto autor material e intelectual.

Una cruz de madera con una placa honra la memoria del periodista Jacinto Romero

“Ahí me quede y viene la situación que van a dar amparos qué favorecen a las otras personas y por seguridad de mi familia ya no le buscamos, porque no sabemos a que nos enfrentamos, la seguridad en el estado da mucho de que hablar, el gobernador a pesar de sus intentos ahí quedo, pues no hizo más por las familias”.

Sobre lo anterior comenta que integrantes de la Red en Memoria y Lucha, quienes en mayo de este año acudieron al desfile del día del trabajo y uno de ellos fue agredido. Afirma que ahí, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se comprometió a recibir a los familiares, pero no se ha cumplido.

¿Cómo se dio el asesinato de Jacinto Romero?

Cabe hacer mención que Jacinto Romero fue ultimado al interior de su vehículo color rojo, sobre el puente reforma en Potrerillo, cuando minutos antes había salido de su domicilio rumbo a su labor altruista y luego a su centro de trabajo como periodista.

Familiares y amigos indican que no hay justicia ni para Jacinto Romero ni para otros periodistas que han sido asesinados por su labor

En noviembre del 2021, la Fiscalía General del Estado realizó la detención de tres presuntos implicados en el asesinato del periodista, afirmando por parte del gobernador de Veracruz, la detención de Roberto "N", Emilio "N" y Ana "N", quienes en su momento fueron presentados ante un juez, pero tiempo después fueron liberados.

Este lunes 19 de agosto, a tres años del asesinato de Romeros Flores, con un acto simbólico, sus familiares, colocaron una lona con la leyenda de Justicia, que incluye los rostros de los periodistas asesinados en Veracruz.

A la par, una lona fue colgada en el sitio donde el auto del periodista terminó, “las lonas las ponemos en el lugar de los hechos y la cruz en el lugar donde termino mi papá porque realmente la agresión la recibió frente al semáforo que estaba en rojo y fue donde llegaron los hombres en la moto y le dispararon, el cuerpo si vida y el auto sin freno se impacta con el poste”.