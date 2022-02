TEV anula elección interna del PAN

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó reponer el procedimiento de elección interna de la dirigencia y el Comité Estatal del PAN, por considerar que se incumplió con lo determinado en la convocatoria y al haberse vulnerado los derechos de las partes.

En la elección interna del partido albiazul participaron dos planillas, una encabezada por Joaquín Guzmán Avilés y la otra por Tito "N".

Sin embargo, Tito "N" fue detenido cuando se encontraba en campaña, por lo que debió realizarse un cambio y, en su lugar, se colocó a Federico Salomón Molina.

En el artículo 15 de la convocatoria se determina, según lo dado a conocer en el resolutivo del TEV como parte del expediente TEV-JDC-016/2022, que no se podía sustituir al candidato a la dirigencia estatal.

Ante ello, los magistrados del Tribunal decidieron revocar la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional en la que se realizó la sustitución del candidato a la dirigencia estatal en la planilla que inicialmente dirigía Tito "N".

Al respecto el magistrado presidente del TEV, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, señaló que la Comisión Política Nacional del PAN podía resolver los casos no previstos, no obstante, ambas partes involucradas debían estar presentes en la toma de decisiones.

"Estamos concluyendo que no se cumplió con la misma y eso se considera como determinante en la certeza de imparcialidad del proceso", expuso.

Asimismo, afirmó que no se puede hacer un cambio de criterio y mencionar que no se atiende la regla especial, ya que se consideraron los precedentes que se tenían en la materia.

Tras la resolución del Tribunal, el excandidato a la dirigencia estatal, Joaquín Guzmán Avilés, se pronunció y aseguró que el panismo veracruzano celebra la resolución con la que se revoca la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido.

Recordó que en diciembre pasado se llevo a cabo la elección con la cual se hicieron valer los agravios ante los órganos partidistas, pidiendo el respeto a la convocatoria, estatutos y reglamentos intrapartidistas para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad el proceso interno de selección de Presidencia, Secretaria General y siete integrantes.

"Somos el partido con los mejores procesos internos, por lo que nuestro actuar siempre ha sido a favor de la democracia y la legalidad, no obstante hoy tiene que ser el Tribunal Electoral de Veracruz, quien corrija la plana, ya que nuestros órganos internos no fueron capaces de reconocer los vicios procedimentales, al interpretar a modo los ordenamientos internos y a los cuáles todos los integrantes de las planillas contendientes nos sometimos mediante escrito en el formato 3 de la convocatoria en perjuicio de la planilla que represento", dijo.

Refirió que continuará luchando para fortalecer los liderazgos, "debemos liberar de cualquier control que riña con el propósito político del partido. El PAN es de todos, no es de una familia o de un grupo, es de todas y todos los militantes”.

En su opinión, el fallo de los magistrados indica el desconocimiento a la dirigencia que actualmente encabeza Federico Salomón Molina, ya que se ordenó sustituir el procedimiento de elección interna.

"Al tener que repetirse el proceso interno, los nombramientos que se hayan realizado por la dirigencia que actualmente se encuentra en las instalaciones del comité Directivo Estatal del PAN, no tienen validez. Como planilla confiamos en las autoridades jurisdiccionales y aseguramos a los panistas que seguiremos trabajando por unir a nuestro partido porque no le apostamos a la división, buscamos que Acción Nacional recupere la unidad, su esencia y su fuerza, para llegar fortalecidos a futuros procesos no sólo del estado, sino del país", agregó.