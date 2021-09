Triunfo ciudadano | Armando Gómez Betancourt

Con el pie derecho inicia la LXV Legislatura, con un respaldo a un acto manifiesto de lucha contra la corrupción, pilar y compromiso de toda la vida del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La aprobación de las normativas secundarias a la reforma hecha por la anterior legislatura a la Constitución, en sus numerales 108 y 111, resultan un instrumento práctico, eficaz y moderno, pero sobre todo necesario para nuestra nación.

En México jamás había existido una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, no obstante que en las últimas décadas sus niveles rasgaban en lo escandaloso en cualquiera de los órdenes de gobierno, sin soslayar que la lucha que en su momento se realizó por los gobiernos neoliberales era inútil y estéril.

De forma por demás sistemática y por supuesto intencional, todos los órganos de vigilancia y persecución de la corrupción en nuestro país tenían un problema de origen, todos los órganos de control interno dependían, orgánica, jerárquica y sobretodo financieramente de sus respectivos ejecutivos, llámese estatal, federal o incluso municipal.

Dichos organismos, sean contralorías o fiscalías, estaban absolutamente sometidas a los ejecutivos de cada orden de gobierno, por tanto no solo era impensable, sino ridículo suponer que un órgano dependiente del poder político lo investigara mínimamente. Hoy, con la aprobación en lo general y en lo particular de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, se tiene un instrumento exitoso y es uno de muchos pasos que se seguirán consolidando en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta normatividad secundaria es sumaria, efectiva y sobretodo es autónoma en su origen, por lo tanto, después de esto el ciudadano cuenta por fin con un instrumento que le permite llamar a cuentas a cualquier servidor público que esté perfectamente definido en el artículo 108 de la Constitución Política de nuestro país. Los beneficios de la aprobación del dictamen de las leyes secundarias son un complemento que permite que la reforma constitucional no quede en letra muerta, sino todo lo contrario, cobre dinamismo y efectividad en la práctica y sobretodo, sea un medio disuasivo para una clase política que se niega entender que el ciudadano exige honestidad y transparencia en el servicio público.

¿Que generan estas leyes secundarias?, justicia, en su más puro y necesario uso, que sea pronta, justicia que se haga efectiva sobre aquellos servidores públicos que se alejen de los principios más elementales que hoy en día se privilegian por la clase política gobernante. Permite que desde el Presidente de la República hasta un alcalde y cualquier servidor público que se defina en el 108 de la Carta Magna, van a ser juzgados por delitos como cualquier otro ciudadano.

Resultan ser gestos de respaldo al gran compromiso del Ejecutivo nacional en la lucha contra la corrupción, siendo él quien pone el ejemplo de estar, si así lo considera un ciudadano, dispuesto a hacer frente a una justicia, aunque siempre ha demostrado que él pregona con el ejemplo, y lo más relevante en mi particular punto de vista, resulta un auténtico triunfo ciudadano, pues es el propio ciudadano el que hoy pasará de la queja pública o la inconformidad a la denuncia directa en contra de cualquier servidor que actualice las hipótesis penales de un delito.

Se acabaron las casas blancas, se acabaron los anayas, se acabaron los tiempos en que los políticos éramos intocables, hoy se sigue barriendo la escalera de arriba hacia abajo y sobre todo se ejercen principios y valores elementales en la vida de un ciudadano, ahora también en el ejercicio de la política y el poder. Por lo tanto, hoy triunfan los ciudadanos.

*Diputado federal. Morena.