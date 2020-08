Tropiezos digitales y falta de canales de TV, al arrancar cursos

La chicharra no sonó en esta ocasión para dar inicio al nuevo ciclo escolar a causa de la contingencia sanitaria por coronavirus, que mantiene la suspensión de actividades escolares presenciales de manera indefinida.

Además, el bullicio y las carreras contrarreloj estuvieron ausentes, al igual que los honores a la bandera, que cada lunes en los planteles de educación básica eran enmarcados por los sonidos de trompetas y tambores de las bandas de guerra.

Las escuelas siguen cerradas y para muchos la fecha para el regreso a clases presenciales del ciclo 2020–2021 es incierto, a causa de la cuarentena.

Tampoco hubo caos vial, aquel que comúnmente se registra debido a las decenas de automovilistas que se estacionaban en las inmediaciones de los planteles para llevar a sus hijos a los jardines de niños, primarias y secundarias, incluso en doble fila.

A causa de la cuarentena por el nuevo virus, el regreso a clases prácticamente pasó por desapercibido en las calles, pues no se pudo ver la clásica escena de niños llorando por resistirse a entrar a su primer día de jardín, ni mamás correteando a sus hijos para no llegar tarde.

Otros ausentes en este inicio de ciclo escolar fueron los vendedores de jugos, tortas, gelatinas, sandwiches, yogur y frutas, entre otros alimentos, que aprovechaban para ofrecer lonches a los estudiantes antes de que entraran a clases.

Durante días previos, la preocupación de padres y madres de familia era la de adaptarse a las nuevas tecnologías para apoyar a sus hijos, principalmente a los de kínder y de primaria, pues no todos saben utilizarlas.

De acuerdo con datos oficiales, ayer iniciaron clases 2 millones 167 mil 971 estudiantes inscritos en 23 mil 920 escuelas en la entidad, a través del programa "Veracruz Educando a Distancia 2020–2021".

ANGUSTIA DE PADRES, PRESENTES

Estudiantes y madres de familia vivieron momentos de angustia durante el inicio del ciclo escolar 2020-2021, pues no todos pudieron sintonizar los canales ni usar las plataformas digitales para las clases a distancia.

Algunos de plano se perdieron el primer día de clases y otros fueron a casas de vecinos para pedirles que les dejaran ver la televisión o compartir la señal de internet.

Al hablar con algunas mamás de inmediato se pudo apreciar la molestia, pues dijeron que de momento se sintieron angustiadas, al no saber qué hacer.

Concepción Molina, vecina de la colonia Carolino Anaya, dijo: "El problema mayor con este inicio a clases fue que no se encontraban los canales, tanto en televisión abierta como a través del servicio de cable".

Abundó que también hubo contratiempos con el uso de las plataformas digitales, principalmente Zoom y Skype, porque no todos los menores y padres de familia saben utilizarlas.

Jaqueline Argüelles, vecina de la colonia Porvenir, señaló: "Los horarios de la programación de las clases no coincidieron con los otorgados previamente por los maestros, lo que causó que los niños y las niñas se distrajeran con facilidad. En mi caso, tengo una niña de preescolar, que casi ni atención ponía".

Abigail García, estudiante de quinto grado de primaria, manifestó: "Casi ni le entendí a las clases, pues de momento pasaban cosas de cuarto y luego de tercero, como que no estaban bien (organizados)". Agregó que no sabía a quién hacerle caso, pues según ella, su maestra mandaba muchos mensajes al WhatsApp y "por el otro lago estaban los de la tele hablando".

Yazmín Fernández, de la colonia Tabasco, mencionó: "Mi hija no pudo acceder a los canales porque no había señal. Hay que comprar antenas o contratar internet bueno, pues el que tenemos en casa como que se congelaba mucho y pues ya, se perdió la clase".

Rosa Miranda Luna, de la unidad El Sumidero, manifestó: "De plano no pudimos sintonizar canales y el internet ni entró, tal vez porque estaba saturado el servicio; mi nieta tuvo que ir con un vecino para poder ver las clases en la tele o de plano pedir que le compartieran el internet".

ZONAS RURALES, SIN ACCESO A INTERNET

CÓRDOBA, Ver.- En la zona rural de este municipio 15 comunidades no tienen acceso a internet, por lo que en este inicio escolar a distancia presentarán rezago, aunado a la falta de libros de texto gratuito que hasta el momento no han llegado a la región, circunstancias que los ponen en desventaja a los estudiantes, dijo Jorge López Tress, director de Educación y Deporte en este ayuntamiento.

Los libros gratuitos no han llegado, por lo que nosotros estamos en espera de que Gobierno del Estado nos diga si requieren nuestro apoyo para repartirlos, pero aun no los tenemos; serán estos libros los que ayudarán a que los problemas de la falta de Internet y televisión no sean impedimento para su educación.

Útiles y becas escolares son parte de las peticiones que los ciudadanos han solicitado a la Dirección de Educación en este regreso a clases, en donde el recurso de las becas era utilizado para pagar los pasajes de los menores, sin embargo ante las clases a distancia podrán usar ese dinero en otras cosas, añadió el entrevistado.

Sobre los libros de texto y cuadernillos, el gobernador de Veracruz en visita por la ciudad comentó que son más de 150 mil los que se tienen destinados a entregar en los niveles básico, pero la entrega de estos ha tenido retrasos por la pandemia.

“Estamos haciendo una logística para que se puedan tener acceso a los libros por Internet, pero si no los cuadernillos se entregarán a las familias, sin embargo la logística es complicada porque no se tienen a las escuelas activas y se deben entregar casi de casa en casa debido al riesgo de contagio, pero ya tenemos los más de 150 mil cuadernillos de nivel básico para atender las necesidades educativas, pedimos paciencia”, explicó Cuitláhuac García, quien llegó a la ciudad para establecer una mesa de seguridad con autoridades del municipio.

NULA SEÑAL DE TV

MALTRATA, Ver.- Municipios como Ciudad Mendoza, Nogales, Maltrata y Acultzingo carecen de la señal abierta de Televisa para los cursos de preescolar, secundaria y bachillerato, expresó Lucero Juárez Moreno, coordinadora del área de Educación y Cultura de Maltrata, por lo que la televisora no dio de alta a la región para disponibilidad abierta de los cursos.

Mencionó que para canal abierto únicamente está disponible el 7.3 que comprende a TV Azteca, pero ahí se dan clases para niveles escolares de primaria. “Nos dimos cuenta porque en Maltrata hay una antena repetidora y al visitar el lugar el encargado del comité se comunicó con su supervisor técnico, quien le dijo que Televisa no había activado en esta zona los canales”.

Ante este problema los padres de familia empezaron a llegar al Ayuntamiento, preocupados de la situación, pues sus hijos están perdiendo clases. Señaló que "sólo para quienes tengan señal de Sky, Cable o Dish pueden tener acceso a las dos televisoras", pero no todas están disponibles en televisión abierta, como se había dicho desde hace unos meses atrás antes del inicio de este ciclo escolar.

Al menos el 80% de los alumnos son afectados en Maltrata y carecen de educación por no contar con señal abierta de televisión, internet o cuadernillos, mientras que el porcentaje restante está tomando sus clases mediante los medios de comunicación disponibles. Ante esta situación, Juárez Moreno expresó que harán llegar una carta petitoria al secretario de Educación del Estado de Veracruz, Zenyazen Escobar, donde con su puesto puede entablar plática con la televisora y activar la señal abierta en los municipios afectados.

Por su parte, Edgardo Odilón Martínez, supervisor escolar, compartió que en municipios como Huiloapan, Maltrata y Ciudad Mendoza se presentaron incidentes del mismo tipo, ya que no se contaba con la disponibilidad de la señal.

