Tuvo coronavirus y la despidieron de su trabajo

Veracruz, Ver.- Por el Covid-19 perdió su empleo y su madre fue una de las víctimas que tuvieron que ser hospitalizadas por complicaciones a causa de la diabetes que padece, por lo que pasará una Navidad en medio de la incertidumbre de no tener trabajo pero agradeciendo que su madre sigue con vida. Es la historia de Sandy Méndez quien hasta hace una semana se desempeñaba como encargada del área de Recursos Humanos en una empresa con un salario que le permitía mantener los gastos de su casa y de su hija adolescente.

Indicó que aún en los días más críticos de la pandemia, la empresa en la que laboraba continúo trabajando pese a que muchos negocios prefirieron cerrar ante la cifra de muertos y enfermos en Veracruz. “Tenía trabajando nueve meses en la empresa y todo bien, vino la pandemia y muchos negocios prefirieron cerrar por el temor de los contagios, pero nosotros en cambio seguimos trabajando con normalidad, mismos horarios y misma rutina pero con las medidas higiénicas necesarias”, explicó.

Sin embargo, hace mes y medio presentó los síntomas del Covid-19 y tuvo que incapacitarse, pero siguió trabajando desde casa a pesar de los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre constante. “Con los síntomas seguí porque mi puesto es de mucha responsabilidad, pero llegó un momento que ya no aguantaba los dolores de cabeza y cuerpo, las temperaturas y fui al hospital por mi incapacidad, ahí me dieron incapacidad por enfermedad general porque tenía los síntomas, pero sin confirmar Covid-19. Me fui a mi casa, pero me llevé parte de mi equipo y seguí trabajando desde casa aún con los dolores”, dijo.

Paralelamente por esas fechas su madre, paciente diabético, presentó los síntomas de Covid-19 y tuvo que ser hospitalizada de emergencia porque presentaba problemas para respirar. “Cuando a mí se me acaba la incapacidad yo hable a mi trabajo para avisar que regresaba, pero la jefa me dijo que siguiera descansando otra semana, pasó la semana y me dijo que fuera al médico a una revaloración y el médico me dio otra semana y así se iba pasando el tiempo y en ese lapso mi mamá cayó enferma y tuvo que ser hospitalizada, fue un momento muy difícil porque ya no me estaban pagando, mi mamá en el hospital, fue una angustia y un terrible miedo de que le pasara algo ya que es diabética”, dijo.

Comentó que su madre estuvo hospitalizada por trece días con un diagnóstico grave por su diabetes, incluso en algunos momentos los médicos le pidieron que rezara porque veían un escenario difícil. Afortunadamente su mamá fue dada de alta del hospital para continuar con el tratamiento en casa bajo ciertos cuidados.

“Mi mamá regresó a casa bendito Dios, pero yo aún seguía esperando que me permitieran regresar al trabajo porque solo presenta síntomas, pero al parecer en el trabajo ya no me querían porque contrataron a otra persona para mi puesto y no me avisaron nada, me daban largas”, agregó. Hace unos días, Sandy recibió la tan ansiada llamada para que se presentara en su oficina con todas las medidas sanitarias, pero al llegar al trabajo le esperaba una terrible sorpresa.

“El jueves me hablaron de que me presentara a trabajar pero que fuera bien protegida para que no contagiara a nadie, prácticamente me discriminaron y cuando llegué al trabajo ya estaba el abogado y tenían todo el papeleo para que yo renunciara, la verdad por lo de mi mamá ya no quise acudir a ninguna instancia, firmé y me dieron 4 mil pesos por nueve meses de trabajo porque hasta me hicieron descuentos y no me pagaron las semanas que aún enferma trabaje desde casa”, señaló. Mencionó que aunque está agradecida de que su mamá pudo recuperarse aun cuando estuvo muy grave, perder su empleo en estas fechas la pone triste porque lo que le dieron de indemnización no le alcanzará para una Navidad digna.