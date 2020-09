Ubican otros puntos de fosas clandestinas; ve dónde están

Orizaba, Ver.- El Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba tiene la ubicación de nuevos puntos para la búsqueda de fosas clandestinas en la zona de Atzacan, por lo que sus integrantes hicieron un fuerte llamado a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, para que deje de hacer simulaciones y realice la búsqueda con la seriedad que requiere.

Araceli Salcedo Jiménez, presidenta de dicho organismo de búsqueda, dijo que hace tres o cuatro días les hicieron llegar nuevos puntos donde pudiera haber fosas clandestinas, por lo que las familias exigen que la Comisión Estatal de Búsqueda trabaje, pues hasta ahora, su desempeño ha sido nulo en la materia. "Esos puntos los tenemos que tomar con alguien que tenga seriedad, porque con la Comisión de Búsqueda absolutamente creo que no la hay, no sé para que haya sido creada, porque para buscar no, no hace lo que le corresponde”, aseveró.

Local Reanudan búsqueda de personas desaparecidas en predios de Veracruz

Puntualizó que, a pesar de que continúa la pandemia, el número de personas desaparecidas no disminuyó, por lo contrario, se incrementó de manera drástica y lo peor de todo es que la Fiscalía General del Estado carece del personal para investigar y encontrarlos.

"Desde que empezó en marzo la pandemia han ido en crecimiento y tenemos más personas desaparecidas. Desafortunadamente mucha gente dice, a qué vamos si ni siquiera nos atienden en Fiscalía”, acotó.

Añadió que el cierre de los juzgados ha detenido las carpetas de investigación por desaparición forzada y tampoco se da seguimiento a las minutas que se habían acordado antes de que se presentara la emergencia de salud que transcurre.

Insistió en que lo que hace la autoridad es una simulación, ya que no hay ministeriales, no hay Fiscalías y mucho menos seguimiento en los casos

Lo que sí tenemos es más desaparecidos, más secuestrados y más ejecuciones

Araceli Salcedo Jiménez | presidenta del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba

Foto: Archivo | El Sol de Orizaba

Consideró que el tema de las desapariciones se tiene que abordar en las mesas de seguridad que se realizan diariamente pues existen nuevos casos y sólo consideran los que son objeto de secuestro y ejecuciones. Salcedo Jiménez añadió que "las cifras que se dan sobre que la violencia va a la baja no son ciertas, pues a la semana se registran entre 7 y 8 desapariciones". Entre ellas algunas, por secuestro.

Exhortó a los familiares de personas que afronten la desaparición de alguno de sus integrantes, a que interpongan la denuncia, pues esto permitirá que su búsqueda sea dentro del marco de la ley.

“La denuncia nos sirve para muchas cosas, para visibilizar la grave problemática por la que seguimos pasando y que el gobierno realmente haga lo correspondiente al tema de seguridad, que hemos venido exigiendo desde hace mucho tiempo y en el que absolutamente no pasa nada”, concluyó.