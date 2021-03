Ultraje a la autoridad afectará libertad de expresión: MRD

Veracruz, Ver.- Para el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, la reforma del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de ultrajes a la autoridad, abre la puerta a la violación de derechos humanos, porque ahora cualquier policía puede proceder en contra de cualquier persona si considera que esta última se conduce hacia ellos de manera inadecuada.

El activista calificó a la reforma como una opresión para los ciudadanos y para la libertad de expresión, ya que ahora cualquier acto podría ser considerado como ultrajes a la autoridad.

Incluso esta modificación al Código Penal también podría traer repercusiones negativas a los integrantes de los medios de comunicación.

“Es anticonstitucional y esto afecta a todos los ciudadanos y a los líderes que hacemos manifestación y hasta ustedes mismos (medios de comunicación), son los próximos porque no van a poder ejercer el derecho de llevar la voz del pueblo, porque también los van agarrar, esto es el surgimiento de una dictadura”, aseguró.

Moncayo Parra recordó que las leyes son para proteger a la ciudadanía al igual que las y los diputados están para ello, no para agredirla.

En ese sentido hizo un llamado a todas las agrupaciones y resistencias del estado que defienden las causas sociales a hacer un frente común para echar abajo esa reforma.

El Movimiento Renovador Democrático dijo que, ya analiza la posibilidad de interponer amparos ante la justicia federal que contravenga la reforma al Código Penal del Estado de Veracruz, que establece que los ultrajes a la autoridad son delitos graves.

“Claro, la ciudadanía no está de acuerdo, los líderes no están de acuerdo, nos afectan a todos. Va hacer una opresión al ciudadano, una opresión a la libertad de expresión. No señor estamos en un país democrático y tenemos que hacerlo valer”, aseveró.

Finalmente el líder del movimiento aseguró que hasta el momento no existe ninguna denuncia en su contra por la manifestación realizada el pasado martes en el Grupo MAS, y en la cual atacaron a tomatazos la fachada principal del organismo.