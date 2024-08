A un año de la muerte del adolescente, vecinos de La Laguna piden a CFE revisar cableado

Veracruz, Ver.- Vecinos de la colonia La Laguna, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisar el cableado de la calle Vasco de Quiroga donde hace un año falleció un menor electrocutado y en donde se encuentran dos centros educativos.

¿A qué le temen los vecinos de la colonia La Laguna en Veracruz?

Según los vecinos, hay temor de que vuelva a ocurrir otra tragedia dado que los cables que conectan son de alta tensión.

María Teresa López Hernández, habitante de la zona, explicó que a pesar de que ya pasó un año de la trágica muerte del pequeño Ivemael de 13 años, el personal de la CFE no ha realizado ningún movimiento en el cableado.

Local

Expuso que hace un par de meses un ingeniero externo hizo trabajos eléctricos en la Escuela Primaria que se encuentra en la zona, la cual es matutina y vespertina y puso en sobre aviso a la población de que el poste donde se conecta el cableado requería mantenimiento por parte de CFE.

Asegura que los postes que sostienen todo el cableado están dañados y generan cargas de tensión en las viviendas que se encuentran en el lugar.

“Hace seis meses vino un ingeniero a hacer una revisión particular y nos alertó de riesgos porque no hay mantenimiento de los postes, los cables son de alta tensión y provocan descargas, desde que sucedió lo del niño hasta la fecha no se ha venido a revisar el cable y aquí se sigue inundado, hay escuelas cerca no sé qué esperan para venir a revisar”, expresó.

A pesar de que ya pasó un año de la trágica muerte del pequeño Ivemael de 13 años, el personal de la CFE no ha realizado ningún movimiento en el cableado | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Alejandra Pacheco, madre de uno de los estudiantes de la Escuela Primaria Profesor Manuel Medina Miranda turno matutino, aclaró que desconocen la situación real del cableado.

Aseguró que por parte de la institución no se ha hecho ningún aviso sobre las líneas de energía eléctrica, pero pidió que se brinden todas las condiciones de seguridad para todos los alumnos.

“De la escuela no nos han hecho ningún comentario sobre los cables, pensamos que dentro de la escuela están seguros, desafortunadamente el accidente fue justo enfrente, yo todos los días vengo a dejar y recoger a mi hijo y solo espero que haya seguridad”, puntualizó.

Te puede interesar: Tras ocho meses de espera, liberan permisos de construcción a escuelas de Veracruz

¿Quién era el adolescente que murió en la colonia La Laguna?

En el lugar del accidente se colocó un altar para el pequeño Ivemael quien era conocido como “canutito”.

El menor tenía 13 años y era conocido en la colonia porque con su bicicleta hacía mandados a cambio de una moneda.

Las personas que lo conocían aseguran que era un pequeño muy alegre que acababa de salir de la primaria y aunque se oponía a continuar con sus estudios, al final su mamá lo animó a inscribirse en la Escuela Secundaria de la zona.

En el lugar del accidente se colocó un altar para el pequeño Ivemael quien era conocido como “canutito” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El menor falleció el 29 de julio del año pasado al recibir una descarga eléctrica, luego de haber pasado por un enorme charco y recargarse en un portón donde había electricidad.

Cerca del lugar donde ocurrió el accidente se encuentran el jardín de Niños Marcelino Tuero Molina y la Escuela Primaria Profesor Manuel Medina Miranda turno matutino y la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda turno vespertino.