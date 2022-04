Un año de la muerte de Monse Bendimes: el recuento del trágico caso

Ya ha pasado casi un año de la muerte de Monse Bendimes, la joven veracruzana que llegó a un hospital tras recibir una golpiza de quien era su pareja. Fue el 17 de abril de 2021 cuando fue internada, sin embargo, falleció el 23 de abril del mismo año. Te damos el recuento de este trágico caso.

Cabe destacar que familiares y amigos de Montserrat realizarán una protesta en redes sociales el próximo sábado 23 de abril, para ello convocaron a ciudadanos a unirse y pedir justicia por la jovencita, quien dejó este mundo con tan solo 20 años de edad.





¿Cuál es el recuento del caso de Montserrat Bendimes?





Fue internada debido a una golpiza que su novio le propició y 6 días después falleció…

Monstserrat Bendimes Roldán era estudiante de la Universidad del Valle de México en el campus ubicado en Boca del Río, fue el pasado 17 de abril de 2021 cuando fue hospitalizada en un nosocomio privado debido a una golpiza que su entonces novio le propició en su domicilio.

Allí la revisaron y le informaron a sus familiares que tenía varias fracturas, en el cráneo, cuello y brazos, además de hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Marlon ‘N’ fue señalado como su agresor.

Monse permaneció 6 días en el hospital. Lamentablemente perdió la vida el 23 de abril de 2021, pues los doctores no pudieron hacer nada para salvarla.

Antes de partir de este mundo, Montserrat alcanzó a susurrarle a su madre: "Fue Marlon".

Tras la trágica muerte de la veracruzana, su mamá utilizó las redes sociales para pedir justicia e hizo un llamado a la FGE (Fiscalía General del Estado) para que detuvieran al culpable.

La misma noche en que falleció Monse, familiares y amigos realizaron una marcha, que sería la primera de muchas más.

Hicieron virales las imágenes de Marlon ‘N’





Se generó una fuerte campaña para dar con el responsable de la muerte de Monse, en redes sociales se viralizaron fotografías con su cara, para que fuera más fácil identificarlo.

Incluso las autoridades de la FGE ofrecieron una gran recompensa para quien brindara información del sujeto, sin embargo, al día de hoy continúa prófugo.

En el mes de mayo de 2021, autoridades procedieron al cateo de una de las residencias de la familia de Marlon "N", no obstante, no encontraron nada y no hubo detenidos.

Al cumplir 6 meses de su asesinato, continuaron exigiendo justicia por Monse





Se creó la cuenta de Instagram @justiciaxmonse, en la cual familiares de la joven recordaron su muerte y continuaron exigiendo justicia a 6 meses de su feminicidio.

“A seis meses de tu partida te recordamos por quien fuiste y no por cómo te nos arrebataron. Monse, una chica extraordinaria, divertida e inteligente; una mujer que amó con su corazón entero a todos los que le rodeaban. Te extrañamos muchísimo. #JusticiaParaMonse”, se lee en un post de Instagram.

Varios colectivos feministas se unieron para pedir justicia por Monse, entre ellos ‘Colmena Verde’ quien publicó la foto del presunto feminicida, misma que Cecilia Roldan, madre de la joven compartió.

El tío de Monse, Luis Bendimes también alzó la voz por su querida sobrina y expresó en sus redes sociales: “¡YA VAN SEIS MESES DEL FEMINICIDIO DE MONSE!” acompañado de la ficha roja de Marlon “N”.

¿Qué pasó con los padres de Marlon ’N’?





El 5 de noviembre de 2021 Diana Elizabeth ‘N’ y Jorge Ignacio ‘N’, padres de Marlon ‘N’, fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio de Monse.

La familia de Montserrat vio una pequeña luz en medio de la oscuridad tras la detención de los padres de Marlon “N” y la prisión preventiva que fue dictaminada por el juez de control.

Pasaron 200 días para que ambos quedaran a disposición de las autoridades por el delito de presunta complicidad.

Días después de su detención, un juez de control ordenó recluir por separado en los penales de Tuxpan y Coatzacoalcos a Jorge “N” y Diana “N” con el objetivo de impedir que hubiera algún contacto entre ambos.

Actualmente continúan en prisión preventiva.

¿Qué es la ‘Iniciativa Monse’?





El pasado mes de marzo del año en curso, colectivos feministas presentaron públicamente la ‘Iniciativa Monse’, con la cual buscarán modificar el Código Penal de Veracruz y sancionar a todos los que encubran a un hombre acusado del delito de feminicidio, sin importar si son sus padres, amigos, o cualquier persona.

Arussi Unda Garza, activista y vocera del colectivo Las Brujas del Mar, expresó que esta iniciativa se propuso para combatir los feminicidios registrados en la entidad y se nombró así en honor a la joven Montserrat.

En el Día Internacional de la Mujer también alzaron la voz por Monse





En el marco del Día Internacional de la Mujer, varias feministas colocaron un muñeco con la cara de Marlon ‘N’, el presunto feminicida de Monse.

Con la leyenda "Marlon entrégate", familiares y amigos de la joven exigieron justicia.









A pesar de que ya pasó casi un año de su muerte, sus seres queridos siguen alzando la voz con la misma fuerza y esperanza.

Actualmente la Policía Ministerial continúa con la búsqueda de Marlon, quien es señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Montserrat.

¿Cuándo y dónde será la protesta a un año del feminicidio de Monse Bendimes?

El próximo sábado 23 de abril de 2022 se realizará una protesta en redes sociales para exigir justicia por Monse, justo a un año de su trágica muerte.

Lo único que los cibernautas deben hacer es utilizar el hashtag #JusticiaParaMonse y #FaltaMarlon a las 18:00 horas, con el objetivo de que se vuelva tendencia en Twitter.