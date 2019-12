Un año después, diputados se bajarían el sueldo

Xalapa, Ver.- La diputada presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso local, Jessica Ramírez Cisneros, dio a conocer que a partir del 2020 se prevé una reducción a los salarios de los legisladores de la bancada de Morena, PT y PES, quienes lograron una curul con la coalición Juntos por Veracruz, ya que fue un compromiso de campaña.

Señaló que se no se ha establecido el monto a reducir, ya que se contempla un ajuste de entre el 10 y el 15%, mismo que se podría aplicar en la gratificación que reciben los legisladores locales, la cual se suma a su salario.

Refirió que se deberán analizar, además los rubros en los que se tendrá que aplicar el recurso que se ahorre con dicha reducción.

Ahorita tenemos una reunión con el tema del presupuesto del Estado, probablemente ya toquemos el tema. Son tres proyectos (de ahorro) que les estamos presentando, se va a definir el porcentaje y a qué rubro se va a destinar

Mencionó que algunos legisladores solicitaron que el dinero se vea reflejado en el desarrollo de sus distritos electorales; sin embargo, procurarán no incurrir en desvío de recursos públicos, pues los diputados no pueden invertir o generar obra pública en las demarcaciones porque es un hecho que no está dentro de sus atribuciones.

Se debe recordar que los legisladores obtienen un salario de 58 mil pesos, de ese total 31 mil pesos son por concepto de gratificación, además de recibir 85 mil pesos por concepto de gestión legislativa.

En la Ley se establece como inconstitucional reducir el salario, por lo que el ajuste al pago de los legisladores se podría aplicar en la gratificación mensual que obtienen.