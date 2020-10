Unión entre personas del mismo sexo, no puede ser llamado matrimonio: Nuncio Apostólico

Xalapa, Ver.- El Nuncio Apostólico del Vaticano en México Franco Coppola afirmó que lo dicho por el Papa Francisco respecto a la unión civil de personas del mismo sexo, no es algo nuevo dentro de la iglesia pues lo que ellos han señalado es que estas uniones no pueden ser llamadas "matrimonio" dado que eso sería confundir a la población.

En conferencia de prensa durante su visita a la Arquidiócesis de Xalapa reiteró que no se puede poner en duda el amor que puede existir entre estas parejas, por lo que, en lo único en lo que no están de acuerdo es en llamarlas matrimonio y permitirles la adopción puesto que no se trata solo de un derecho de los adultos sino de los infantes.

"No es nada nuevo aunque en estas cosas son muy importantes los términos que se utilizan porque a veces cambiando un término, se cambia todo lo que quieres decir. El Papa dijo, antes que todo, que las personas que tienen tendencia homosexual, tienen derecho a quedarse en familia", dijo.

Y es que refirió que hay lugares donde si los padres descubren que sus hijos son homosexuales los dejan fuera de casa, lo que no debería suceder dado que no es su culpa.

Asimismo, refirió que el Estado se debe ocupar de las leyes sobre las uniones civiles y las personas del mismo sexo que quieren vivir juntos para que sus derechos sean reconocidos.

"Y esto siempre ha sido reconocido. Yo llegué a México hace cuatro años, cuando había una gran polémica porque el anterior presidente había hecho una propuesta a nivel federal, de introducción de los llamados matrimonios igualitarios y yo tuve varias veces oportunidad de expresarme al respecto. Lo que la iglesia siempre ha dicho es que es una confusión llamarlos matrimonios", recordó.

Insistió en que el matrimonio es una institución donde hay una madre y donde se da lugar a los hijos, lo que la unión civil entre personas homosexuales no permite por su naturaleza misma.

"Por eso el Papa pidió a los estados que pudieran establecer uniones civiles con derechos que tienen normalmente pero nunca dijo que tenían que llamarse matrimonios porque esto sería confundir a las personas, llamar una cosa que no es, ya si después los estados quieren cambiar nombres es una cuestión de política y propaganda pero no es la realidad", añadió.

En otro tema subrayó que aunque no es especialista, existe confianza en las autoridades para tratar la pandemia y el problema de inseguridad.

"De manera genérica, puedo decir que me parece que en todos los países del mundo hay problemas, hay dificultades, es algo nuevo, no se sabe cómo enfrentarlo y entonces cada uno trata de hacer lo mejor y más o menos las medidas que se están tomando todo el mundo son las mismas", añadió.

Expuso que no existe un solo país que lo haya enfrentado y lo haya resuelto pues insistió en que en todo el mundo es una tragedia nueva a la cual nos enfrentamos.

