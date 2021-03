Universidad privada de Veracruz da de baja a catedrático por incitar a la violencia de género

Veracruz, Ver.- La Universidad del Valle de México campus Veracruz informó sobre la baja definitiva de un profesor de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación por incitar a la violencia de género.

Luego de la denuncia de un grupo de alumnas contra el profesor Guillermo “N” quien utilizaba sus redes sociales para publicar mensajes de odio contra las expresiones feministas, en especial las que se realizaron este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, la universidad privada manifestó su rechazo hacía el comportamiento del catedrático.

Local Feministas marchan en Xalapa para exigir "Ni una más"

En su cuenta oficial la UVM público durante la noche de este miércoles 10 de marzo su postura argumentando que dentro de la institución hay cero tolerancia a la violencia de género.

“Les informamos que, el día de hoy, el profesor Guillermo Cuesta ha dejado de laborar en nuestra institución, en estricto apego a nuestra postura de cero tolerancia a la violencia de género”.

Cabe destacar que la publicación de la denuncia se hizo a través de la cuenta de la joven Ara “N” quien fue la voz para expresar la incomodidad de las estudiantes por los comentarios del maestro que fueron anexadas a la publicación.

“Ha llegado a mí, a mis colegas, a mis compañeras de universidad la incomodidad del maestro Guillermo Cuesta Blanco , siento que es un deber compartir esta información , información que habla por si sola, un docente disfrazando discursos de odio por sarcasmo, la UVM se encarga de hacernos saber sus valores cada que puede y que no es congruente eso con la clase de maestros que tiene porque no es la primera vez que se habla de ese individuo. Que muchas veces se le alertó a las autoridades de la escuela que hicieron caso omiso a las situaciones que se daban con ese maestro y que no es justo que él vaya por la vida con sus discursos de odio, dando clases en una institución que se jacta de tener valores" que él no tiene” fue la publicación posteada el martes 9 de marzo del presente año.