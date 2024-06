Universidad Veracruzana, atractiva para estudiantes nacionales y del extranjero

Los proyectos de investigación desarrollados en la Universidad Veracruzana (UV) son atractivos para alumnado de diversas instituciones de educación superior (IES) del país, ejemplo de ello son los 153 estudiantes nacionales y del extranjero que hacen estancia de verano con un investigador, a través del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, conocido como Programa Delfín.

La ceremonia de bienvenida a la generación del XXIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2024 fue encabezada por Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) de la UV, en la Escuela para Estudiantes Extranjeros.

El objetivo principal es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro inmediato contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional.

César Emmanuel Ibarra Hernández, estudiante del programa educativo de Médico Cirujano Partero en la Universidad de Guadalajara, es uno de los 66 estudiantes que harán su estancia presencial en la región Xalapa de esta casa de estudios, del 17 de junio al 2 de agosto.

“Me interesó la UV porque aquí desarrollan investigación sobre Parkinson con modelos murinos, lo cual me llama mucho la atención. Además, algunos amigos me dieron muy buenas referencias de la Universidad y el trabajo que realizan, por eso me postulé para venir acá.”

Conoció el Programa Delfín por una amiga que le invitó a participar en la convocatoria y fue aceptado para colaborar durante un mes y medio en proyectos del Instituto de Investigaciones Cerebrales de esta casa de estudios.

“La ciudad de Xalapa me parece muy bonita, se ve muy pintoresca, alegre y con mucho calor. Felicidades a los que fueron aceptados por el programa, disfruten su estancia al máximo; desarrollen sus capacidades de investigación, pero también sus habilidades sociales pues nos ayudarán a compartir la ciencia y los resultados de nuestras investigaciones.”

Oliva Suárez refirió que en esta convocatoria recibieron más de 10 mil solicitudes; en la UV hacen estancia 153 estudiantes, de los cuales 118 estarán en la región Xalapa: 66 en modalidad presencial y 52 en línea.

“El Programa Delfín es relevante para impulsar el quehacer científico y tecnológico entre los estudiantes de nivel licenciatura. Disfruten las actividades culturales y artísticas que les ofrece la ciudad de Xalapa, a nombre del rector Martín Aguilar Sánchez les doy una cordial bienvenida”, expresó a las y los estudiantes visitantes.

Daniel Arturo Romero León, coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica de la DGRI, comentó que en este programa participan más de 160 instituciones que iniciaron actividades de manera simultánea.

