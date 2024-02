UV inaugurará nuevos comedores universitarios, ¿cómo se llamarán? Te contamos

Aunque la fecha de inauguración es una sorpresa, está confirmado que la Universidad Veracruzana tendrá cuatro comedores más para sus estudiantes y profesores; tres serán en la región Xalapa y uno en el municipio de Tuxpan.

En consulta con estudiantes, coinciden en que es motivo de celebración pues además de permitirles tener acceso a alimentos con un costo menor, sí saben que son balanceados y nutritivos.

“Yo soy de Acayucan y tengo poco dinero para mis gastos. Regularmente guiso pero no es lo mismo. Me enteré que ya habrá comedor y me da mucho gusto”, expresa Martín Acosta, quien forma parte de la comunidad de la Unidad de Artes, donde funcionará uno de los nuevos espacios.

¿Cómo se llamarán los nuevos comedores universitarios de la UV?

En la capital del estado, dos de los comedores, iniciativa de la UV, Voluntariado de la UV y Empresas UV, tendrán nombres en náhuatl. El primer comedor estará ubicado en la Unidad de Economía, Estadística e Informática.

En el edificio de la avenida Xalapa, el comedor será “Komalli”, que significa comal; el segundo estará ubicado en la Unidad de Biología y Ciencias Agrícolas, en la Zona Universitaria. Su nombre será “Ajuiyak Tlakualli”, que quiere decir comida sabrosa.

En el caso del que estará en Belisario Domínguez, mantendrá el nombre del área, “Unidad de Artes”. El comedor universitario que se encuentra en Tuxpan, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, será el “Rincón de los Universitarios”. Estos sitios se sumarán al de Humanidades e Ingeniería.

En la capital del estado, dos de los comedores son iniciativa de la UV, Voluntariado de la UV y Empresas UV | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Historia de los comedores universitarios de la UV

El Comedor Universitario de Humanidades fue inaugurado en 2016 y el de Ingeniería en 2019. Ambos sitios fueron reconocidos con el distintivo “Elección saludable”, en 2023, otorgado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud estatal.

Este reconocimiento se da a los establecimientos que cumplen con una carta con opciones de platillos para una dieta equilibrada, preparados de manera higiénica y con prácticas de sustentabilidad.

La misión para los nuevos comedores será la misma: una alternativa de alimentación con los óptimos estándares de calidad y a un bajo costo que permita acceder a dicho consumo.

El Comedor Universitario de Humanidades fue inaugurado en 2016 y el de Ingeniería en 2019 | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Cómo funcionan los comedores universitarios de la UV?

En Humanidades, el desayuno está disponible de 9 a 12 horas y la comida, de 13 a 16:30 horas. Con el fin de tener una mayor relación con los consumidores, semanalmente presentan el menú en sus redes sociales.

“Disfruta de comidas deliciosas y equilibradas, diseñadas para brindarte la energía que necesitas para tus jornadas académicas. ¡Porque comer bien no tiene que ser costoso!”, es uno de los eslóganes.

En cuanto a los cuatro pilares que rigen a los comedores universitarios, también en sus redes comparten que son la accesibilidad económica, el balance nutricional, la calidad e higiene y la sustentabilidad ambiental.

En la primera semana de clases de 2024, estudiantes mencionan que la de los comedores es una de las iniciativas que causa mayor interés. Incluso señalan su desconcierto ante el del área de Biología en la capital del estado, pues desde hace tiempo existe y solo falta “echarlo a andar”.

“Ojalá sea pronto la inauguración. Soy de segundo semestre, entonces no importa si es este semestre o el próximo año… La cosa es que sí lo abran. Es importante y un súper aliviane” para todos”, declara Luis Ayala.

Estudiantes mencionan que la de los comedores es una de las iniciativas que causa mayor interés | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Karina, Lucía, Ana y Paty también se alegran de la existencia del próximo “Ajuiyak Tlakualli”. Coinciden en que en Economía son pocas las opciones para alimentarse de manera saludable.

Hay invitación para estar pendientes de los próximos anuncios oficiales y de lo que la Universidad Veracruzana realiza en el marco de sus 80 años, entre ellos, la instalación de un elevador en Humanidades para mejor accesibilidad de personas en situación de discapacidad.