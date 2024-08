Pide Universidad Veracruzana continuar búsqueda de Cynthia González

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez dijo esperar que las investigaciones para localizar a Cynthia González González, reportada como desaparecida en la ciudad de Poza Rica desde el pasado 12 junio, continúen.

En entrevista, señaló que ese es el reporte que ha dado la FGE por lo que desean que pronto haya noticias de ella.

"Esperamos que se sigan las investigaciones. La Fiscalía nos ha informado que están en ese proceso de investigación y nosotros realmente anhelamos que esto se resuelva favorablemente y que la podamos localizar (...)".

Y es que dijo que aunque no se inscribió al semestre que recientemente terminó, se asume por parte de las autoridades universitarias como parte de la comunidad.

Recordó que luego de que la madre de la estudiante denunciara su desaparición, la UV lanzó un comunicado para exigir a las autoridades que se avanzara en las investigaciones.

“Nosotros asumimos que Cynthia es universitaria, aunque en el último semestre no se había inscrito. Pero eso, digamos, nosotros la asumimos como una universitaria y estamos atentos al seguimiento para ello”.

La autoridad universitaria señaló que se ha llamado para que se avance en las investigaciones para localizar a la universitaria y dar tranquilidad a su familia.

A un mes seis días de la desaparición de la joven de 26 años de edad, originaria del Estado de México, puntualizan que por fin se emitió la ficha de búsqueda pero no hay avances en la investigación | Foto: Cortesía / CEB

Cuestionado en torno a si se conoce el número de integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran en calidad de desaparecidos, dijo desconocerlo.

“Ese número nos lo ha pedido a veces la Subsecretaría de Educación ha sido realmente (...) No tengo la cifra, pero han sido muy pocos. En el trayecto, digamos más o menos en mi periodo como rector no ha sido este caso, solamente, ha habido otro tipo de casos de estudiantes a veces que han tenido alguna problemática, pero no de desaparición, de ausencias y luego se recuperan”.

Presentarán protocolo sobre casos de desaparición

En otro tema dio a conocer que la próxima semana se presentará un protocolo a la comunidad universitaria sobre actuación en casos de desaparición de personas.

Asimismo, expuso que saldrá la convocatoria para las especialidades que se van a sacar en la universidad, para coadyuvar en la problemática de los desaparecidos y desaparecidas y también el apoyo a los familiares de las víctimas.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Cynthia González González en Poza Rica?

La madre de la joven ha narrado que el pasado 12 de junio, Cynthia salió de su domicilio en la colonia Revolución en Poza Rica para denunciar el acoso que sufría por parte de elementos de la patrulla SP-3994 de la Secretaría de Seguridad Pública en ese municipio pero no se supo más de ella.

