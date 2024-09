Universitarios se manifiestan contra aprobación de la reforma al Poder Judicial

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana se manifestaron contra la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

¿Qué pidieron los universitarios en la manifestación en Xalapa?

Desde la Facultad, los universitarios exigieron a las autoridades un diálogo abierto, tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados.

Hicieron del conocimiento público que los estudiantes que están en contra de la aprobación de la reforma no tienen acercamiento o alguna relación con partidos políticos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Al emitir un posicionamiento conjunto, los universitarios rechazaron las acciones que se generaron desde la Federación, al asegurar que está en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la aplicación de la justicia en el país.

"Consideramos que es necesaria una reforma al Poder Judicial, así como a los demás Poderes, pero es necesario que sea una reforma que no solo abarque al Poder Judicial como ente juzgador, sino que se debe tomar en cuenta a las Fiscalías y Defensorías Públicas que son parte fundamental en la aplicación de justicia", expusieron.

Local 25 diputados de Veracruz votaron a favor de la reforma al Poder Judicial

Hicieron del conocimiento público que los estudiantes que están en contra de la aprobación de la reforma no tienen acercamiento o alguna relación con partidos políticos, asociaciones o cualquier organización que se haya pronunciado en contra antes.

"Nos preocupa el camino que está tomando esta reforma judicial que pone en tela de de juicio nuestra carrera y el futuro de la justicia en el país", señalaron.

Además, acusaron que integrantes de la Facultad que son afines al partido político en el poder se han pronunciado a favor de la reforma a nombre de los estudiantes.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



"Se ha suscitado que personas en esta Facultad siguiendo sus intereses personales como militantes de un partido político tienen el atrevimiento de hablar a nombre de todo el alumnado y con un título que no les correspondía, a lo cual esta comunidad no puede seguir quedándose callada, por lo cual seguiremos alzando la voz, esperando no sufrir represalias de las autoridades educativas", mencionaron.

Aseguran que está en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la aplicación de la justicia en el país | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Vuelve a leer: José Manuel de Alba, el magistrado agredido durante manifestación en Xalapa

El domingo pasado los universitarios organizaron una marcha contra la reforma judicial, a la cual se sumaron cientos de personas

Se prevé que para este viernes realicen una movilización en la plaza Sebastián Lerdo a las 10:00 horas.