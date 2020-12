Unos a favor, otros en contra, por el posible regreso a clases

Xalapa, Ver.- "Sé que ya hay mucha presión social porque se abran las escuelas, sin embargo, en tiempo de contingencia sanitaria en el que la prioridad es salvaguardar la salud de las personas", dijo la maestra Claudia Yadira Castillo Gasca, quien añadió que anteponer ese derecho sería una gran negligencia, puesto que el regreso a clases presencial podría ser un error si las condiciones sanitarias del estado no son las idóneas puesto que la escuela se convertiría en un foco de infección. Como madre, asentó, no mandaría a sus hijos a clases presenciales.

La lideresa magisterial Silvia Ylenia Salmerón Landa, puntualizó que es un tanto precipitada la declaración del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, pues quién en su juicio mandaría a sus hijos a la escuela sin vacuna, ya que pese a las medidas preventivas existe un alto riesgo de contagio.

La secretaria general del Sindicato Renovador Magisterial Veracruzano (SRMAV) abundó que si bien es cierto que Veracruz se mantiene en semáforo verde, lamentablemente para enero podría cambiar la señalización debido a la temporada invernal con lo que se recrudecerían las enfermedades respiratorias, que pondrían en alerta a los diferentes municipios de nuestro estado.

El mentor Jaime Meza Casas consideró que se debería de regresar a las aulas hasta que toda la población esté vacunada, ya que en las escuelas por más que existan estrategias para evitar el contacto los niños son sociables por naturaleza.

Indicó que sería un error de las autoridades de educación que se regresase cuando en el estado hay contagios y falta de conciencia de la población para evitar aglomeraciones en distintos eventos tanto políticos como religiosos, como la que se dio precisamente en su comparecencia en la Legislatura del Estado y en las peregrinaciones a la iglesia de El Dique.

Otras maestras de educación primaria consideran que el inicio de las clases presenciales se debe hacer escalonadamente con los niños mayores y en pequeños grupos para ir adaptándose a la nueva normalidad, con todas las normas de higiene y con comida hecha en casa, así como una responsiva firmada por los padres, de tal forma que todos sean corresponsables en el regreso.

E indican que es una responsabilidad colectiva ser más limpios, cuidar la salud y más empáticos para vivir con éste y otros virus, ya que tanto niñas como niños tienen derecho a jugar, vivir, pero con toda esta nueva forma y sus padres a ser responsables y los docentes a enseñar cómo pueden protegerse, ya que el mundo y la vida sigue.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Con ellas difirió la maestra de secundaria Laura Castañeda Nevárez, quien consideró que no es prudente el regreso a clases presenciales, ya que el virus sigue amenazando la salud y en la escuela a diario se convive con alrededor de mil alumnos por turno y sin salir del aula, con aproximadamente 230 alumnos que circulan en 7 módulos de clases, por lo que la fuente de contagio sería inminente.

“Tomando en cuenta que los alumnos no son disciplinados para acatar las medidas, no duraríamos ni una semana cuando tendríamos que suspender por una ola de contagios. Si las autoridades nos mandan regresar, serían las culpables de lo que suceda tanto a maestros como a alumnos y a sus familias”, concluyó.

Para el padre de familia Jorge Tejeda es demasiado riesgoso regresar a las aulas, tanto para padres como para los hijos, además de que se afectaría a quienes ya están adaptados a las clases virtuales. Se debería de esperar a las clases presenciales definitivas, porque de otra manera los maestros ya no querrían dar clases en línea.

Betzabé Romero, madre de dos niños, dijo que le parece bien que ya se regresara, tomando en cuenta las medidas de sanidad necesarias y verificando que se cumplan porque a los niños ya les hace falta regresar al convivio y a la dinámica escolar.

“Creo que en el jardín de niños habría menos problema porque los niños son moldeables y obedecen más, ya que los niños de primaria o secundaria son más inquietos, aunque en ese caso se podrían tomar medidas distintas, como dividir al grupo y que asistan intercalados”.

Lupita Ruiz Gómez dijo que si esto sucediera se podrían dar algunos rebrotes de Covid-19, además muchas veces los niños no presentan los síntomas, así que básicamente el virus se dispersaría más fácilmente en sus familiares.

Claudia Yadira Castillo Gasca dijo que al platicar con algunas compañeras docentes coincidieron en que el regreso a clases urge porque la educación se ha visto afectada en gran medida ya que no todos los niños pueden tomar clases a distancia, sin embargo, las noticias son contradictorias y en días festivos y de compras los contagios se dispararían.

“Me parece que aún no es tiempo ya que hay mucha gente que no toma las medidas necesarias para evitar el contagio. Los grupos son muy grandes y las aulas pequeñas. Sé que ya hay mucha presión social porque se abran las escuelas, sin embargo, como madre prefiero que mis hijos tomen las clases a distancia hasta que esté la vacuna".

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Estamos en un tiempo de contingencia sanitaria donde la prioridad es salvaguardar la salud de las personas. Anteponer ese derecho sería una gran negligencia”, reiteró la licenciada en educación Claudia Yadira Castillo Gasca.

Otra docente que prefirió no dar su nombre, dijo que es una decisión que debe volver a reflexionarse, puesto que es bien sabido que los niños son los mayores portadores del virus y es difícil mantenerlos alejados unos de otros porque la infraestructura de las aulas no es la adecuada para mantener la distancia. Además el gobierno no da insumos para realizar la adecuada limpieza, ni aporta para comprar termómetros y sanitizantes.

El confinamiento ha sido difícil para todos porque el trabajo ha aumentado pero es mil veces preferible eso a que la situación se complique aún más. “Es más importante conservar la vida de hijos y alumnos que agotar los contenidos educativos, esos se recuperan y una vida ya no”, asentó, quien dijo ser portadora de las opiniones de sus compañeros.

“Yo no mandaría a mi hijo a clases presenciales porque el secretario de Educación Esteban Moctezuma dijo que era voluntario y el del estado Zenyazen Escobar García declaró que no había prisa por regresar a las aulas”, opinó Rebeca Montaño.

“Creo que el colegio de mi hijo va manejar las dos modalidades, por lo que no lo enviaría de manera presencial, por lo menos hasta que esté más avanzada la fase de vacunación, sobre todo para no poner en riesgo a los demás miembros de la familia”, insistió.

La también madre de familia Alma Rosa dijo que aunque está consciente que la educación no es lo mismo en línea, no cree que regresar a las aulas sea lo adecuado, al menos durante lo más fuerte del invierno.

En el caso de los estudiantes de la Universidad Veracruzana sí estaría de acuerdo porque deben ser responsables, pero en los más pequeños hay más riesgos. La educación debe ser en el aula, pero la pandemia no respeta a nadie y si ya estuvieron guardados tantos meses, dos más no harán la diferencia, asentó.

Sin fecha para regreso a clases

Aún no hay fecha definida para el regreso a clases presenciales en Veracruz reiteró el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García. Advirtió que aunque la entidad se encuentra en semáforo verde, la decisión del retorno a las aulas la determinará Consejo Estatal de Salud por lo que pidió a la población estar atentos.

“Tenemos que empezar a trabajar, tener las reuniones pertinentes y a partir de ahí dar una respuesta, no me gustaría dar un dato que no es, no me gustaría confundir al pueblo veracruzano”, apuntó.

Zenyazen Escobar García / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

El funcionario estatal aclaró que aunque la entidad se encuentra identificada en color verde en el semáforo epidemiológico que la Secretaría de Salud federal emite ante el Covid-19, esto no implica que el riesgo sea el mismo en los 212 municipios veracruzanos.

“Al final decir Veracruz estamos en verde, no corresponde a que todos los municipios estemos en verde, o sea, no todos los municipios están en verde, hay una estadística de que se parte y que al final están dando a conocer los resultados de salud día con día en conferencia”, indicó.

Por ello, reiteró el llamado a la población a esperar a que el Consejo Estatal de Salud determine la viabilidad del regreso a clases y expuso que una vez que la decisión sea tomada la dependencia a su cargo saldrá a resolver todas las dudas sobre la logística que se habrá de implementar.

